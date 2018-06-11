Pescador volta a encontrar lixo hospitalar em barragem de Santa Maria

Mais caixas com lixo hospitalar foram encontradas na Barragem de Rio Bonito, em Santa Maria de Jetibá, neste domingo (10) Crédito: Reprodução

Em reportagem à TV Gazeta, um pescador, que prefere não se identificar, encontrou neste domingo (10) uma caixa com tubos hospitalares cheios de um líquido que pode ser sangue (veja vídeo abaixo).

"Isso aqui (os tubos) parece ser amostra de sangue, tem nome e tudo. Pelo que eu vejo não sei se é sangue, mas sei que nãoo é um lugar para sair jogando esse tipo de lixo", descreve o pescador.

No sábado (9), a prefeitura recolheu o lixo encontrado por outro pescador, e também retirou o que foi encontrado no domingo. Além disso, segundo a prefeitura, uma nova busca foi realizada na manhã desta segunda-feira (11) e todo material encontrado será armazenado em local adequado até que as investigações sejam concluídas.

A Secretaria de Saúde Santa Maria de Jetibá diz que uma investigação foi aberta para apurar o caso e que já sabe que o material não é de nenhum laboratório do município e que documentos encontrados nas caixas estão sendo usados na investigação, que segue sob sigilo.

SESA

A Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) afirma que esse tipo de material deve ser identificado como material infectante e descartado em aterros sanitários licenciados. A Sesa diz, ainda, que a fiscalização é de responsabilidade de cada município.

MATERIAL ENCONTRADO NO SÁBADO

Santa Maria de Jetibá encontrou lixo hospitalar jogado na Barragem de Rio Bonito. A reportagem foi publicada na TV Gazeta neste sábado (9). Um morador deencontrou lixo hospitalar jogado na Barragem de Rio Bonito. A reportagem foi publicada naneste sábado (9).

"Fica a indignação. Olha o que foi largado e abandonado no meio do mato. A barragem bonitona, mas, infelizmente, cheguei aqui e mais caixas próximo a água da barragem. Essa aqui tá cheia, já abri... Olha só: isso aqui parece ser amostra de sangue. Não vou divulgar o nome mas parece ser aqui do pessoal da região", diz no vídeo o morador.

VEJA VÍDEO

O QUE DIZ A PREFEITURA DA CIDADE?

A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá informou que já recolheu o material e que agora está armazenado de forma adequada e que está investigando a origem dele. Os frascos estavam dentro das caixas com documentos. O órgão informou, também, que já identificou que o lixo não pertence ao município e que a fiscalização é feita de forma rigorosa para o descarte desse tipo de material.

A prefeitura informa que agora está trabalhando junto das vigilâncias sanitárias dos municípios vizinhos para descobrir o responsável.