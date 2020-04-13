Pertencentes a grupo de risco, voluntários se conectam à fé pela internet

A comerciante Maria da Penha Bassini de Paula, de 55 anos, é voluntária na confecção do manto da Nossa Senhora da Penha Crédito: Arquivo Pessoal

Fiéis voluntários que tradicionalmente fazem a Festa da Penha acontecer vêm descobrindo em época de isolamento social um outro meio de conexão com a fé. Em tempos de pandemia, sai a mobilização presencial, movida a calor humano e proximidade, entra o engajamento remoto, digital, mas não menos fervoroso.

É o remédio por ora contra a angústia do distanciamento, principalmente para figuras acostumadas a devotar seu trabalho e habilidades à maior celebração religiosa do Estado, em Vila Velha. Integrantes do grupo de risco de contágio do novo coronavírus, eles fortalecem a confiança e intensificam as preces.

E assim, as mãos que costuravam o manto da santa, agora deixam agulha e linha e se unem em reza diante da missa pela internet. E a vitalidade do católico que prepara o Penhamóvel é abastecida pela comunhão via web, seu novo combustível para seguir adiante, sem deixar de lado os preparativos com o veículo, que deve ir às ruas em procissão em outra data.

Por enquanto, o jeito para muitos é o confinamento total. É o que resta a Maria da Penha Bassini de Paula, responsável por fazer as vestes da imagem de Nossa Senhora da Penha. Portadora de uma doença autoimune, uma polineuropatia, a comerciante de 55 anos pertence à parcela mais vulnerável à Covid-19, assim como os idosos. Devota da padroeira do Estado, ela espera não perder um minuto sequer das homenagens à Virgem.

Faço minhas orações todos os dias. E em períodos mais difíceis, acendo velas. Tem sete dias que diariamente acendo uma vela. Temos de rezar e pedir. Agradecer e pedir para nos guardar neste momento difícil. Só o meu marido está saindo para a rua. Eu e meus filhos, de 27 e 25 anos, não saímos de casa, conta Maria da Penha, que até um mês atrás estava envolvida na costura da veste que cobre a padroeira. Mas agora tudo mudou. O manto será o mesmo que foi usado no ano passado.

A falta do convívio com os irmãos de fé é outro desalento. Convivemos o ano inteiro. Não é só na festa. É triste não poder participar, porque trabalhamos o ano todo para poder fazer tudo. Você vê a devoção dos cristão que vão às romarias, que participam do Oitavário. Isso nos emociona, aumenta a nossa fé. Os fiéis dão muito mais motivação para o nosso trabalho. Vê-los nas missas e romarias é muito lindo. Mas agora não podemos estar próximos, lamenta, ciente de que o confinamento é o melhor recurso neste momento contra a propagação do vírus.

A comerciante Maria da Penha Bassini de Paula, de 55 anos, assiste às missas pela internet todos os dias Crédito: Arquivo Pessoal

Maria passa na frente

José DalCol é outro fiel apreensivo com a situação, mas que também não perde o otimismo. Tanto que, além de se preparar para assistir às missas on-line, vem trabalhando na montagem do novo Penhamóvel. Sim, o veículo que carrega a imagem sagrada vai voltar às ruas, só que em nova data a ser definida. Em vez do chassi de Fusca, agora a santa será levada na estrutura de uma Hilux, que, segundo ele, será mais bonita, moderna e confortável.

Encostamos esse antigo modelo, que andou durante 13 anos nas romarias e começou a ser feito pela MUG [escola de samba da Glória], sendo modificado por nós, disse o empreendedor de 68 anos, 38 deles dedicados à Romaria dos Homens  ele conduz o trio que acompanha a caminhada.

E o dia a dia? Como está, seu DalCol? A voz triste entrega: Eu acompanho as missas pelo computador, peço ajuda para os filhos e netos. Eles me conectam. Muita tristeza, né? Mas o que podemos fazer? Temos de atender o que está sendo pedido. Não é fácil não. Estou rezando mais ainda. A vida da gente é ficar quieto e rezar. Eu tô dentro de casa, comendo, bebendo, dormindo e rezando. Maria vai passar na frente e vai acabar com isso. Não tenha dúvida, destaca.

O empreendedor José DalCol, de 68 anos, prepara o Penhamóvel, que sairá em procissão em nova data Crédito: Arquivo Pessoal