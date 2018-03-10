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Itaparica

Perigo na pista: tachinhas são jogadas no calçadão em Vila Velha

Ciclistas reclamam dos riscos e relatam prejuízos materiais

Publicado em 10 de Março de 2018 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 19:04
Tachinhas no calçadão de Itaparica Crédito: João Luiz Erlacher
Os ciclistas que passam pelo calçadão da praia de Itaparica, em Vila Velha, alertam para o perigo de algo "misterioso" que tem ocorrido com frequência: várias tachinhas estão aparecendo ao longo do calçadão, colocando em risco que transita pela região. Pedestres afirmam que o problema já ocorre há algum tempo, e a frequência é maior durante os fins de semana.
As tachinhas aparecem de forma misteriosa e, quem passa por lá, não tem noção de quem faz isso nem por que esse material está sendo jogado ali. O funcionário público João Luiz Erlacher diz que não é a primeira vez e que os próprios ciclistas recolhem as tachinhas para evitar acidentes. "Não sabemos se estão querendo atingir os ciclistas, mas acabam por atrapalhar as pessoas que passam por ali", conta.
Segundo Luiz, os finais de semana são ideais para pedalar pelo calçadão, mas já teve que desistir de praticar o esporte por conta dos objetos na pista. "Um colega meu já furou o pneu enquanto nós pedalávamos e tivemos que voltar para casa", afirma. 
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OUTRO LADO
A Prefeitura de Vila Velha informou que uma equipe foi enviada ao local para averiguar a situação que necessita de maior apuração. E acrescentou, em nota, que não há registros de obras ou outro evento que possa ter provocado o aparecimento desse tipo de material no passeio público. "Até o momento não houve registros de acidentes confirmados devido ao aparecimento das tachinhas no calçadão".

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