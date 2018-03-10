Perigo na pista: tachinhas são jogadas no calçadão em Vila Velha

Tachinhas no calçadão de Itaparica Crédito: João Luiz Erlacher

Os ciclistas que passam pelo calçadão da praia de Itaparica , em Vila Velha , alertam para o perigo de algo "misterioso" que tem ocorrido com frequência: várias tachinhas estão aparecendo ao longo do calçadão, colocando em risco que transita pela região. Pedestres afirmam que o problema já ocorre há algum tempo, e a frequência é maior durante os fins de semana.

As tachinhas aparecem de forma misteriosa e, quem passa por lá, não tem noção de quem faz isso nem por que esse material está sendo jogado ali. O funcionário público João Luiz Erlacher diz que não é a primeira vez e que os próprios ciclistas recolhem as tachinhas para evitar acidentes. "Não sabemos se estão querendo atingir os ciclistas, mas acabam por atrapalhar as pessoas que passam por ali", conta.

Segundo Luiz, os finais de semana são ideais para pedalar pelo calçadão, mas já teve que desistir de praticar o esporte por conta dos objetos na pista. "Um colega meu já furou o pneu enquanto nós pedalávamos e tivemos que voltar para casa", afirma.

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