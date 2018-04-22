Perda da guarda do bebê é o último recurso

Marina Costa Bourguignon, grávida de sete meses, em situação de rua Crédito: Fernando Madeira

No sétimo mês de gestação, Marina Costa Bourguignon, de 35 anos, está preocupada em perder a guarda da filha que espera. Vivendo em situação de rua em Vitória, ela desconhece o direito de permanecer com o bebê após o seu nascimento.

Marina morava de aluguel em Jacaraípe, na Serra. É mãe de um adolescente de 14 anos que hoje mora com o pai, que se mudou da cidade sem a comunicar. Marina viajou em busca do filho e, quando retornou, sua casa tinha sido saqueada. Sem dinheiro para pagar o aluguel, ela foi viver nas ruas.

Marina não usa drogas. Passa o dia no Centro de Referência Especializado Para Pessoas em Situação de Rua (Centro-POP) e as noites no abrigo noturno, no Centro da Capital. Foi por meio desses serviços que foi encaminhada para realizar o pré-natal.

Minha vida deu uma reviravolta. Sempre cuidei do meu filho até os 14 anos. Fui para Linhares atrás deles. Quando retornei para minha casa, vi que roubaram tudo. Daí eu decidi morar na rua, contou a gestante.

DIREITOS

Segundo informações da promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a prioridade dos casos que vão parar na Justiça é a presença da mãe ou de um parente próximo na criação da criança. Direito garantido também para os filhos de mães com dependência química. A criança só pode ser encaminhada para um abrigo, após esgotada essas possibilidades.

A gente não dá um tratamento diferenciado pelo fato da mãe estar em situação de rua e usar drogas. O direito da criança de proteção integral é ter a presença da família nessa criação, explicou Camila Abelha, promotora de Justiça e dirigente do Centro de Apoio da Infância e Juventude do MPES.

A promotora ressalta que mãe e criança precisam ser protegidas. A gente verifica que muitas dessas mães em situação de rua e dependentes, após a maternidade, realmente têm a intenção de se tratar. Pode ser disponibilizado tratamento e o aluguel social, afirma.

Camila explica que o acolhimento institucional é a última atitude a ser adotada. Primeiro é verificada a vontade da mãe em permanecer com o filho.

Quando verificado que não é da vontade da genitora, ou que ela não tem condições de ficar com seu filho, a primeira medida a ser adotada é tentar procurar os parentes consanguíneos: avó ou um tio. A criança vai para uma unidade de acolhimento após ação de destituição do poder familiar que, uma vez concluída, a criança é encaminhada à adoção.

O QUE DIZ A LEI

Direito das crianças

O direito da criança é de proteção integral e da presença da família em sua criação. Se a mãe em situação de rua manifesta o interesse, e se for verificado que não há risco, a criança fica com a genitora.

Mães com dependência química

Segundo a Promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), não é feita diferenciação de mães viciadas em drogas ou não. A genitora com dependência química tem a oportunidade de buscar tratamento.

Guarda para familiares

Quando é verificado que não é da vontade da genitora, ou que ela não tem condições de ficar com seu filho voluntariamente, a primeira medida a ser adotada é tentar levar a criança para a família extensa, que são parentes consanguíneos, como avó e tios.

Adoção

O acolhimento institucional é a medida extrema e, por isso, a última a ser adotada. A criança vai para uma unidade de acolhimento e é feita uma comunicação à Justiça e ao Ministério Público. Nesse momento, é feita uma ação de destituição do poder familiar que, uma vez concluída, a criança é encaminhada à adoção.