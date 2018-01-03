Pelo segundo dia, sensação térmica ultrapassa 40º C em Vitória

Haja água de coco, piscina e ar-condicionado para aguentar tanto calor!, Vitória registrou sensação térmica superior a 40ºC. Segundo o Instituto nacional de Meteorologia, às 14 horas desta quarta-feira (3), a temperatura chegou aos 36º C no aeroporto de Vitória. Juntamente com a umidade elevada de 45%, a sensação térmica ficou em 42º C.

O calorão deve diminuir a partir de quinta-feira (4). Os meteorologistas do Climatempo alertam que o dia será de tempo fechado e com bastante chuva. Essa virada no tempo também vai acontecer na Grande Vitória. Há expectativa de chuva constante, com risco de temporal e queda nas temperaturas. A máxima deve ficar em torno dos 29°C na capital.