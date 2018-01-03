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Que calor!

Pelo segundo dia, sensação térmica ultrapassa 40º C em Vitória

Apesar do aumento das temperaturas, há previsão de temporais em todo o Espírito Santo, no início da noite de quarta-feira (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 18:28

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 18:28

Verão na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Haja água de coco, piscina e ar-condicionado para aguentar tanto calor! Pelo segundo dia consecutivo, Vitória registrou sensação térmica superior a 40ºC. Segundo o Instituto nacional de Meteorologia, às 14 horas desta quarta-feira (3), a temperatura chegou aos 36º C no aeroporto de Vitória. Juntamente com a umidade elevada de 45%, a sensação térmica ficou em 42º C.
> Governo Federal envia alerta de chuvas intensas por SMS aos capixabas
O calorão deve diminuir a partir de quinta-feira (4). Os meteorologistas do Climatempo alertam que o dia será de tempo fechado e com bastante chuva. Essa virada no tempo também vai acontecer na Grande Vitória. Há expectativa de chuva constante, com risco de temporal e queda nas temperaturas. A máxima deve ficar em torno dos 29°C na capital.

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