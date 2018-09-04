Pelo menos 4 museus do ES estão sem alvará do Corpo de Bombeiros

Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Secult

Gazeta Online na internet, com base em informações fornecidas pelo Sistema Integrado de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros. Pelo menos quatro museus do Espírito Santo estão com o alvará de funcionamento vencido, entre eles o Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) que voltou a funcionar recentemente. A pesquisa foi feita pelona internet, com base em informações fornecidas pelo Sistema Integrado de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros.

Além do Maes, o Museu do Tropeiro, em Ibatiba, a Galeria Matias Brotas, em Vitória, e o Centro de Documentação e Memória Garoto, em Vila Velha, estão sem o alvará de licença fornecido pelo Corpo de Bombeiros. O documento, que estabelece normas contra incêndio e pânico, pode evitar tragédias como a que aconteceu no Museu Nacional , no Rio de Janeiro, na noite de domingo (2).

"Existe uma norma contra incêndio e pânico, que é basicamente a mesma no Brasil e no mundo inteiro. Todo estabelecimento deve estar de acordo com essas normas para não acontecer o que aconteceu no museu do Rio. Mesmo os museus pequenos devem atender à norma, porque não é algo burocrático, são medidas práticas, que dizem o que precisa ser feito para estar prevenido. Com o alvará em dia, você diminui drasticamente a ocorrência de incêndio", explica o Major Loureiro, do Corpo de Bombeiros.

O Major esclarece que as exigências de cada alvará dependem do tamanho de cada estabelecimento e vão desde extintores simples até para raios e canalização de água específica para combate de incêndio.

"Existem níveis de insegurança. Se o lugar é só uma lojinha basta os extintores, se é um lugar um pouco maior precisa também de rede de strinkler, que são aqueles chuveirinhos de água no teto. Se é um local grande, requer ainda para raio, canalização de água específica para incêndio, com rede de hidrante de parede. Quando a situação do local não leva risco para as pessoas, só para o museu, o local pode continuar funcionando até regularizar. O que os bombeiros fazem é praticamente uma consultoria, explicando o que deve ser feito para evitar risco. Se o nível de risco for muito alto é notificado para que o local feche as portas, mas isso é em casos extremos", afirma.

ESPAÇOS COM ALVARÁS VENCIDOS

Museu de Arte do Espírito Santo (Maes)

Espaço de apresentação e discussão das artes visuais, contemplando tanto a produção da tradição artística como a arte contemporânea, através de exposições, mostras, cursos, seminários, palestras e outras atividades pertinentes à área. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro.

Secult) informou ao Gazeta Online que, apesar de algumas atividades estarem acontecendo no MAES, o museu ainda não foi formalmente inaugurado e, quando isso acontecer, as documentações estarão regularizadas. O alvará está vencido desde 2012. Por telefone, a Secretaria de Estado da Cultura () informou aoque, apesar de algumas atividades estarem acontecendo no MAES, o museu ainda não foi formalmente inaugurado e, quando isso acontecer, as documentações estarão regularizadas. O alvará está vencido desde 2012.

Galeria Matias Brotas

Criada com o intuito de atender a um público apreciador da arte contemporânea, a galeria visa favorecer a circulação e o mercado da arte, valorizando a produção artística e seu consumo. O alvará está vencido desde 2014. Endereço: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, Vitória

Por telefone, uma funcionária da galeria informou que as modificações pedidas pelo Corpo de Bombeiros - que incluíam inclusão de corrimão e extintores de incêndio - já foram feitas. O local, que segue funcionando, agora aguarda uma nova visita dos Bombeiros para verificar as alterações feitas e regularizar a situação.

Museu do Tropeiro

Museu municipal que pretende resgatar a memória e importância dos tropeiros. Endereço: Rua Salomão Fadlalah, 34, Centro, Ibatiba.

Por nota, a Prefeitura de Ibatiba informou que o local está interditado. "A Prefeitura esta celebrando uma parceria com o Governo do Estafo para reformar o espaço, inclusive com ampliações e melhorias, e a renovação do alvará será solicitada após as intervenções previstas e necessárias", diz a nota.

Centro de Documentação e Memória Garoto

O alvará do museu visa resgatar, ordenar e divulgar a memória da Chocolates Garoto venceu em dezembro. O Gazeta Online entrou em contato com a assessoria da Garoto, que, em nota, informou que O Centro de Memória Garoto foi transferido para a sede da Nestlé, em São Paulo, no ano passado. Já o Museu Garoto, que ficava num prédio anexo à fábrica da Garoto, em abril do ano passado, mudou para dentro da fábrica, sendo que este encontra-se com todos os alvarás em dia. A Garoto tem a maior preocupação com o bem estar e segurança de todos os seus colaboradores, além das demais pessoas que visitam as suas instalações diariamente.