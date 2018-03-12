Peixes mortos no canal da Ponte da Passagem chamam atenção em Vitória

Uma cena lamentável foi flagrada no canal da Ponte da Passagem em Vitória: dezenas de peixes mortos boiavam próximo às pedras. Quem fez o registro foi Adriano Della Valentina de Oliveira, internauta do Gazeta Online que passava pelo local de bicicleta para ir trabalhar.
Espantado com o que viu, Adriano - que é analista de sistemas - conta que costuma fazer o mesmo percurso todos os dias. "Fiquei muito chocado com a quantidade de peixes mortos. Com o movimento da maré, isso estava bem perceptível. Pareciam milhares!", contou chocado.
"Minha câmera não é muito boa, mas mesmo assim tirei as fotos... Estava desse jeito às margens da baía inteira", informou o internauta.
O QUE DIZ A PREFEITURA?
A Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informou que a fiscalização foi enviada até o local, mas não constataram a quantidade de peixes mortos registrada na imagem do internauta.
Segundo o órgão, trata-se de descarte de pesca irregular. A pesca de redes de malha fina é proibida em Vitória e é considerada crime ambiental. "Essa malha pega os peixes grandes e os pequenos e o pescador descarta os peixes pequenos na água do mar. Com a movimentação da maré, muitas vezes isso vai parar na beira da praia".
Em nota, a prefeitura ressaltou que as fiscalizações serão intensificadas durante o dia e principalmente de madrugada - que é quando geralmente os pescadores atuam naquela região registrada pelo internauta.