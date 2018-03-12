Peixes mortos no canal da Ponte da Passagem chamam atenção em Vitória

Apesar da qualidade da imagem, Adriano relatou que pensou logo em registrar as fotos para ilustrar a cena Crédito: Adriano Della Valentina de Oliveira | Internauta

Vitória: dezenas de peixes mortos boiavam próximo às pedras. Quem fez o registro foi Adriano Della Valentina de Oliveira, internauta do Gazeta Online que passava pelo local de bicicleta para ir trabalhar. Uma cena lamentável foi flagrada no canal da Ponte da Passagem em: dezenas de peixes mortos boiavam próximo às pedras. Quem fez o registro foi Adriano Della Valentina de Oliveira, internauta do Gazeta Online que passava pelo local de bicicleta para ir trabalhar.

Espantado com o que viu, Adriano - que é analista de sistemas - conta que costuma fazer o mesmo percurso todos os dias. "Fiquei muito chocado com a quantidade de peixes mortos. Com o movimento da maré, isso estava bem perceptível. Pareciam milhares!", contou chocado.

Apesar da qualidade da imagem, Adriano relatou que pensou logo em registrar as fotos para ilustrar a cena Crédito: Adriano Della Valentina de Oliveira | Internauta

"Minha câmera não é muito boa, mas mesmo assim tirei as fotos... Estava desse jeito às margens da baía inteira", informou o internauta.

O QUE DIZ A PREFEITURA?

Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informou que a fiscalização foi enviada até o local, mas não constataram a quantidade de peixes mortos registrada na imagem do internauta. , por meio da Secretaria de Meio Ambiente,informou que a fiscalização foi enviada até o local, mas não constataram a quantidade de peixes mortos registrada na imagem do internauta.

Segundo o órgão, trata-se de descarte de pesca irregular. A pesca de redes de malha fina é proibida em Vitória e é considerada crime ambiental. "Essa malha pega os peixes grandes e os pequenos e o pescador descarta os peixes pequenos na água do mar. Com a movimentação da maré, muitas vezes isso vai parar na beira da praia".