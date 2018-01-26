Pega no Samba promete deixar avenida com gostinho de chocolate

Fábio Bernardes, diretor financeiro da Pega no Samba, ao lado do detalhe de uma alegoria Crédito: Katilaine Chagas | AG

A Pega no Samba entra este ano no Sambão do Povo com um enredo de inegável apelo: Na celebração ao chocolate, a Locomotiva dá um show. A Locomotiva é o apelido que a comunidade dá à agremiação. E o chocolate... bem, esse não precisa de apresentação.

A escola vai deleitar os expectadores com a história do chocolate, sua importância no Espírito Santo e sua introdução no Estado, no município de Linhares, que é produtor de um dos melhores cacaus do mundo, como afirma Alex Fassarela, diretor de carnaval da Pega. A agremiação é sexta a ser apresentada na série Escolas de Samba, de A GAZETA.

Integrantes mostram fantasias quase prontas Crédito: Ricardo Medeiros | AG

A Locomotiva vai fazer uma viagem fantástica através do colorido, do lúdico, até mesmo a parte histórica, o contexto mais sério, e chegamos a uma coisinha mais picante, que vai ser um segredo de avenida. Vamos ter um lado sensual, diria assim, revela Alex.

A escola quer ultrapassar a barreira de agremiações sempre favoritas e vai bem esperançosa para o Sambão. Todo mundo engajado, acreditando nesse novo projeto, nessa reviravolta que a escola deu. É uma roupagem nova, um samba irreverente, carnaval com uma outra pegada. A comunidade está abraçando, aceitou, tem comparecido, diz Alex.

Equipe trabalha com adereços no barracão da escola Crédito: Katilaine Chagas | AG

A aderecista Eliane Alves, 33, confirma esse espírito. A expectativa é imensa, muita ansiedade, tem hora que a gente fica nervosa. A escola este ano vai disputar o título. Estamos vindo para ser campeão este ano.

A Pega no Samba é a penúltima, entre as sete do Grupo Especial, a desfilar no dia 3 de fevereiro, sábado.

FICHA TÉCNICA

Enredo: Na celebração ao chocolate, a Locomotiva dá um show!

Número de componentes: 1.200

Número de alas: 22

Carros alegóricos: Quatro

Interprete: Danilo Cézar

Mestre de bateria: Mestre Jorginho

Rainha de bateria: Jordana Catarina

Carnavalesco: Júnior Pernambucano

Onde comprar fantasias: pelo Facebook, na página GRES Pega no Samba e na quadra da escola, na Rua Doutor Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória. Informações: (27) 99612-9204. Preços: R$ 100 a R$ 300