Pedra da Cebola; audiência vai discutir abertura para grandes shows

Parque Pedra da Cebola em Vitória Crédito: Rowenna Pimentel | Pinterest

Uma audiência pública com moradores de Jardim da Penha, Mata da Praia e Bairro República vai discutir a abertura do Parque Pedra da Cebola para eventos de grande porte. A reunião está marcada para o dia 14 de maio, na Mata da Praia, em Vitória.

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A demanda surgiu após um produtor de eventos anunciar que Alanis Morissette , cantora internacional, faria um show no parque. A notícia agitou os capixabas, mas gerou preocupação. Se realizado, o show atrairia uma multidão e poderia causar transtornos a quem mora na região.

O QUE DIZEM AS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES?

Paulo Vitor Aquino Dal'Col, presidente da Associação de Moradores da Mata da Praia, disse que é contra a realização de eventos internacionais no Parque Pedra da Cebola. "Desde antes de tomarmos conhecimento formal da possibilidade do show, já recebemos e-mails de moradores assustados. Nunca teve um evento nem parecido com o que o produtor propôs", declarou.

Paulo Vitor informou que a grande preocupação da associação é quanto ao trânsito e à segurança, além da questão sonora. "As ruas da Mata da Praia são estreitas e sem saída. Nos preocupamos com o bem-estar dos moradores do bairro. Também ficamos preocupados com assaltos".

O presidente da Associação de Moradores de Jardim da Penha, Dárcio Bracarense, disse que o evento teria que ser confirmado antes para assim dar um posicionamento - e que gostaria de ver o projeto antes de opinar. "A maioria das pessoas está opinando sobre o que acha e isso nem virou um processo ainda. Nem projeto tem", afirmou.

Dárcio explicou que vários pontos precisam ser analisados para um evento de grande porte ocorrer ali no parque. "A gente quer conhecer o projeto mais a fundo, saber sobre os estudos de viabilidade da prefeitura. Sem esses estudos, como vamos consultar a sociedade? Temos que debater e apresentar para a população de Jardim da Penha", finalizou.

A reportagem tentou contato com o presidente da associação de moradores do Bairro República, mas as ligações não foram atendidas.

O QUE DIZ A PREFEITURA?

O secretário Municipal de Meio Ambiente (Semmam), Luiz Emanuel Zouain da Rocha, declarou ao Gazeta Online que não há eventos internacionais programados para acontecer no Parque Pedra da Cebola. "Há somente uma proposta. Nós teríamos que ouvir as comunidades da região. O regime interno do parque não prevê esse tipo de atividade", explicou.