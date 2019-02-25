Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Pedra Azul tem chuva de granizo na tarde desta segunda; veja vídeo
Calor por aí?

Pedra Azul tem chuva de granizo na tarde desta segunda; veja vídeo

Internautas registraram chuva com ventos e granizo em Pedra Azul, Domingos Martins. Em Marechal Floriano também choveu nesta segunda-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2019 às 18:26

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 18:26

Choveu granizo em Pedra Azul e em Marechal Floriano chuva e ventania Crédito: Internautas
Enquanto em Vitória o termômetro chegou a marcar 39ºC nesta segunda-feira (25) e os capixabas não sabem mais o que fazer para fugir de tanto calor na Grande Vitória, na Região Serrana do Espírito Santo chove na tarde desta segunda. A chuva veio acompanhada de ventos e houve registro de granizo na região.
O internauta do Gazeta Online, Ismael Bassani, de 31 anos, filmou o momento que chovia granizo em Pedra Azul. "Durou cerca de uns 40 minutos a chuva de granizo", conta o conferente.
Já a recepcionista de hotel, Jenifer Antunes, de 23 anos, estava a caminho do trabalho no momento que a chuva apertou por lá. "Era por volta de 14h30 quando saí para o trabalho. Estava com uma capa, mas tomei bastante chuva. Parecia que o vento ia me carregar. Choveu bastante granizo, mas por eu estar com bastante roupa e capa, não me machuquei. Havia muitos galhos caídos por conta do temporal", conta Jenifer. 
> Temporal em Domingos Martins derruba árvores e fecha estradas
Marechal Floriano também registra chuva
Na tarde desta segunda-feira também choveu na região do Alto Nova Almeida, em Marechal Floriano. A internauta Simone Tozi registrou. "Começou a chover nesta tarde com relâmpagos e trovões. Chuva forte, com ventania", conta a cuidadora de idosos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados