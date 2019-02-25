Pedra Azul tem chuva de granizo na tarde desta segunda; veja vídeo

Enquanto em Vitória o termômetro chegou a marcar 39ºC nesta segunda-feira (25) e os capixabas não sabem mais o que fazer para fugir de tanto calor na Grande Vitória, na Região Serrana do Espírito Santo chove na tarde desta segunda. A chuva veio acompanhada de ventos e houve registro de granizo na região.
O internauta do Gazeta Online, Ismael Bassani, de 31 anos, filmou o momento que chovia granizo em Pedra Azul. "Durou cerca de uns 40 minutos a chuva de granizo", conta o conferente.
Já a recepcionista de hotel, Jenifer Antunes, de 23 anos, estava a caminho do trabalho no momento que a chuva apertou por lá. "Era por volta de 14h30 quando saí para o trabalho. Estava com uma capa, mas tomei bastante chuva. Parecia que o vento ia me carregar. Choveu bastante granizo, mas por eu estar com bastante roupa e capa, não me machuquei. Havia muitos galhos caídos por conta do temporal", conta Jenifer.
Marechal Floriano também registra chuva
Na tarde desta segunda-feira também choveu na região do Alto Nova Almeida, em Marechal Floriano. A internauta Simone Tozi registrou. "Começou a chover nesta tarde com relâmpagos e trovões. Chuva forte, com ventania", conta a cuidadora de idosos.