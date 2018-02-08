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Friozinho na folia

Pedra Azul deve registrar mínima de 12ºC durante o Carnaval

Quer um carnaval no sossego, com edredom, vinho e fondue de chocolate? Então partiu Pedra Azul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 18:01

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 18:01

Tempo amanhece fechado em Domingos Martins Crédito: Gedalias Amorim
Quem não quer curtir praia, Sol e passar calor no meio da folia durante esse carnaval pode encontrar um lugar no Espírito Santo em que durante o feriadão o termômetro vai chegar a 12ºC. Esse local é Pedra Azul, no município de Domingos Martins, região Serrana do Estado. 
Lá, as mínimas durante os quatro dias de "folia" não vão ultrapassar os 14ºC, segundo o Clima Tempo. No sábado, primeiro dia do feriado prolongado, não chove, mas o Sol vai aparecer entre nuvens. A máxima prevista é de 27ºC e a mínima de 14ºC. 
No domingo, o tempo ficará bem parecido com o do dia anterior com Sol entre nuvens e sem chuvas. Máxima de 26ºC e mínima 13ºC. 
Já na segunda, apesar de não chover como nos outros dias, o termômetro vai atingir a menor temperatura do carnaval, acusando 12ºC de mínima e 28ºC de máxima. 
Para fechar o feriadão, a terça-feira (13) segue sem chuvas com temperatura mais elevada entre os demais dias. Máxima de 29ºC e mínima de 14ºC.

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