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Vitória

Pedalada e caminhada celebram os 90 anos da Rede Gazeta

O ponto de partida foi em frente ao Iate Clube Espírito Santo, na Praia do Canto. O destino, na sede da Rede Gazeta, no bairro Ilha de Monte Belo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2018 às 17:45

Publicado em 16 de Setembro de 2018 às 17:45

especial
A manhã deste domingo foi especial para diversos funcionários e familiares da Rede Gazeta. Eles participaram de uma pedalada e uma caminhada. A ação, promovida pela empresa, faz parte das comemorações dos seus 90 anos.
O ponto de partida foi em frente ao Iate Clube Espírito Santo, na Praia do Canto. O destino, na sede da Rede Gazeta, no bairro Ilha de Monte Belo. Alguns participantes preferiram caminhar, ao invés de ir de bike. O importante era participar e estar junto dos colegas de trabalho e familiares.
Esta ação é uma maneira que a gente achou para comemorar esses 90 anos. Juntando as pessoas nesta grande família que é a Rede Gazeta e incentivando a prática do esporte. Uma oportunidade de juntar as famílias e curtir esse domingo ensolarado, disse a diretora de transformação da Rede Gazeta, Letícia Lindenberg.
Assisto os telejornais durante o dia e à noite e acho muito bom o jornal porque eles atualizam, sempre, o que está acontecendo em Vitória e região. Estou bem alegre, por poder participar do evento, porque é uma oportunidade de socialização entre as pessoas, conta a professora Flaviane Barbosa, 45 anos de idade.
Para o operador de mídia do jornal A Gazeta, Ivanir Rodrigues da Costa, 47 anos,, o convívio com os colegas de trabalho e familiares é muito importante. O evento é muito bom porque promove a interação e nos incentiva a praticar atividade física, afirma.
O coordenador de sistemas de negócios da Rede Gazeta, Omar Luiz Teles, 48 anos de idade, disse que, diariamente, vai para o trabalho pedalando e, hoje, não seria diferente. Se integrar cada vez mais é muito importante. Quando você se integra com as pessoas, as coisas fluem muito melhor. Você cria uma sinergia entre as pessoas, dentro e fora da empresa, ressalta.
Ana Carolina, 6 anos de idade, é estudante e filha da Carla Nascimento, analista de Comunicação Externa da Rede Gazeta. Ela caminhou alegremente durante todo o trajeto. Na chegada à sede da empresa, os participantes foram recebidos para um café da manhã e uma visita guiada às instalações da Rede Gazeta.
Residente Cleiton Augusto Soares, sob supervisão de Rodrigo Lira

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