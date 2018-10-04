Paula Rodrigues, a guardiã das memórias da Rede Gazeta

Bem-humorada, educada, prestativa, proativa, competente. Esses são só alguns adjetivos que ajudam a traçar o perfil de Paula Rodrigues, coordenadora do Centro de Documentação da Rede Gazeta. Entre vídeos, fotografias, reportagens e outros materiais que contam os 90 anos da empresa por meio de arquivos, ela sintetiza que todo o processo passa pela inovação tecnológica, com grande parte do acervo digitalizado e, no caso dos conteúdos audiovisuais, em HD. É o presente inovador a serviço do resgate do passado, para mostrar toda a trajetória para as futuras gerações.
A empresa contribuiu muito para o meu crescimento profissional e pessoal. Entrei como bibliotecária e ao longo desses anos fui aprendendo na prática os ensinamentos da faculdade, diz Paula, que após cursar Biblioteconomia partiu para o curso de Jornalismo, justamente para compreender melhor sua atividade.
A Rede Gazeta sempre foi ao encontro dos desafios e superou. As hashtags que a definem são #inovação, #credibilidade, #agilidade #jovem e, claro, o #somos capixabas. Confira o vídeo com o depoimento.