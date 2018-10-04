Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por Dentro da Cobertura

Paula Rodrigues, a guardiã das memórias da Rede Gazeta

Coordenadora do Cedoc comanda equipe responsável pelo acervo dos veículos de comunicação da empresa. Evolução tecnológica é a palavra de ordem. É o presente inovador a serviço do resgate do passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 21:59

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 21:59

especial
Bem-humorada, educada, prestativa, proativa, competente. Esses são só alguns adjetivos que ajudam a traçar o perfil de Paula Rodrigues, coordenadora do Centro de Documentação da Rede Gazeta. Entre vídeos, fotografias, reportagens e outros materiais que contam os 90 anos da empresa por meio de arquivos, ela sintetiza que todo o processo passa pela inovação tecnológica, com grande parte do acervo digitalizado e, no caso dos conteúdos audiovisuais, em HD. É o presente inovador a serviço do resgate do passado, para mostrar toda a trajetória para as futuras gerações.
 A empresa contribuiu muito para o meu crescimento profissional e pessoal. Entrei como bibliotecária e ao longo desses anos fui aprendendo na prática os ensinamentos da faculdade, diz Paula, que após cursar Biblioteconomia partiu para o curso de Jornalismo, justamente para compreender melhor sua atividade.
A Rede Gazeta sempre foi ao encontro dos desafios e superou. As hashtags que a definem são #inovação, #credibilidade, #agilidade #jovem e, claro, o #somos capixabas. Confira o vídeo com o depoimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados