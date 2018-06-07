Pastora vai depor na CPI dos Maus-Tratos no dia 14

Juliana foi convocada pelo senador Magno Malta, que preside os trabalhos da CPI Crédito: Carlos Alberto Silva

A pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos, vai depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, em Brasília, na próxima quinta-feira (14). Ela foi convocada pelo senador Magno Malta, que preside os trabalhos da CPI.

Juliana é casada com Georgeval Alves Gonçalves, conhecido como pastor George, que também foi convocado para depor na CPI, mas não há informação se o depoimento será no mesmo dia. George é acusado de estuprar, agredir e matar o filho Joaquim e o enteado Kauã. O crime aconteceu em 21 de abril, na casa onde a família morava, no Centro de Linhares. George está preso desde 28 de abril no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana II, em Viana, na Grande Vitória.

Durante transmissão ao vivo em seu perfil no Facebook, o senador contou que a audiência será realizada na próxima semana. A mulher está convocada para ser ouvida e certamente nós vamos ouvi-la aqui na próxima semana"