Passos de Anchieta 2018: Peregrinos enfrentam 100 km de devoção

Peregrinos andando na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

Peregrinos iniciaram a caminhada Passos de Anchieta, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (31). O trajeto do dia foi de 25 quilômetros de Vitória até a Barra do Jucu, em vila Velha. Mas a caminhada só termina no domingo, com 100 quilômetros de percurso. Uma tradição que já dura 25 anos e este ano reuniu centenas de pessoas.

Os primeiros passos começaram em Vitória, logo no início da manhã do feriado de Corpus Christi. Depois de passar pela Avenida Beira Mar, os andarilhos pegaram um ônibus para seguir para Vila Velha. Na Prainha, foram recebidos com música.

E a aposentada Maria das Graças, de 69 anos, esbanjava felicidade depois de 19 anos participando da peregrinação. "A gente já começa com todo o gás. E lá ainda tem congo. Aí eu danço todas, disse.

No primeiro dia, um trajeto difícil. íngreme, de pedras. Os fiéis subiram a ladeira da penitência, no Convento da Penha.

Peregrinos subiram o Convento da Penha no 1º dia da edição 2018 dos Passos de Anchieta Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

SUPERAÇÃO

Apesar da dificuldade, a faxineira Aldenir Pereira subiu com a bolsa na cabeça. "Todo ano eu chego. Nesse ano, com a fé de Deus, eu chego de novo", afirmou.

Já o aposentado Urubatan Oliveira não aguentou subir toda a ladeira. Preferiu voltar, mas não desistiu da caminhada. "Eu estou com o problema de coluna. Vou tentar", disse.

Depois dos 25 km até a Barra do Jucu, os peregrinos foram alimentados com muitas frutas na pracinha do bairro e recarregaram as energias.