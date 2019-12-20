Passageiros, motorista e cobradora fazem Amigo X dentro de ônibus

Passageiros, motorista e cobradora fazem Amigo Choco dentro de ônibus em Vila Velha Crédito: Arquivo/ Fabiana Barbosa Costa

clima natalino invadiu o ônibus da Sanremo que faz o percurso entre a Praia da Costa e Rio Marinho, em Vila Velha . Passageiros, a cobradora e o motorista organizaram um Amigo X, também chamado de Amigo Choco, pois o principal presente é o chocolate, dentro do coletivo da linha 003. A brincadeira, que aconteceu nesta quinta-feira (19) no decorrer da viagem, durou cerca de 50 minutos.

A troca de chocolates foi idealizada pela recepcionista Fabiana Barbosa Costa, por meio do grupo de WhatsApp chamado "A Princesinha do 003", que reúne a cobradora e as mulheres que pegam o ônibus na volta para a casa depois do trabalho. Além das mulheres do grupo, Fabiana decidiu incluir o motorista na brincadeira.

Elas e o motorista queriam, com brincadeira, reforçar uma amizade que iniciou dentro do coletivo há um ano e cresceu ao longo dos últimos meses. "Como a gente pega o ônibus todos os dias, com as mesmas pessoas, o mesmo motorista e a mesma cobradora, começamos a fazer amizade. Nós nos falamos também fora do coletivo", acrescentou a recepcionista.

O Amigo Choco começou na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vila Velha, e terminou no ponto final do ônibus, em Rio Marinho. Para que o motorista pudesse participar sem atrapalhar a concentração ao volante, uma passageira foi escolhida para entregar e receber o presente dele. Somente no ponto final, o motorista parou para fazer uma foto com parte do grupo. A brincadeira tinha o limite de R$ 40 por chocolate. "Foi rápido porque a viagem é rápida, mas foi muito divertido. Os outros passageiros que entravam no ônibus ficavam rindo, se divertindo também", lembrou Fabiana.