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Vila Velha

Passageiros, motorista e cobradora fazem Amigo X dentro de ônibus

A brincadeira, que aconteceu nesta quinta-feira (19) no decorrer da viagem, durou cerca de 50 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 12:51

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 12:51

Passageiros, motorista e cobradora fazem Amigo Choco dentro de ônibus em Vila Velha Crédito: Arquivo/ Fabiana Barbosa Costa
clima natalino invadiu o ônibus da Sanremo que faz o percurso entre a Praia da Costa e Rio Marinho, em Vila Velha. Passageiros, a cobradora e o motorista organizaram um Amigo X, também chamado de Amigo Choco, pois o principal presente é o chocolate,  dentro do coletivo da linha 003. A brincadeira, que aconteceu nesta quinta-feira (19) no decorrer da viagem, durou cerca de 50 minutos. 
A troca de chocolates foi idealizada pela recepcionista Fabiana Barbosa Costa, por meio do grupo de WhatsApp chamado "A Princesinha do 003", que reúne a cobradora e as mulheres que pegam o ônibus na volta para a casa depois do trabalho. Além das mulheres do grupo, Fabiana decidiu incluir o motorista na brincadeira.
Elas e o motorista queriam, com brincadeira, reforçar uma amizade que iniciou dentro do coletivo há um ano e cresceu ao longo dos últimos meses. "Como a gente pega o ônibus todos os dias, com as mesmas pessoas, o mesmo motorista e a mesma cobradora, começamos a fazer amizade.  Nós nos falamos também fora do coletivo", acrescentou a recepcionista.
O Amigo Choco começou na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vila Velha, e terminou no ponto final do ônibus, em Rio Marinho. Para que o motorista pudesse participar sem atrapalhar a concentração ao volante, uma passageira foi escolhida para entregar e receber o presente dele. Somente no ponto final, o motorista parou para fazer uma foto com parte do grupo. A brincadeira tinha o limite de R$ 40 por chocolate. "Foi rápido porque a viagem é rápida, mas foi muito divertido. Os outros passageiros que entravam no ônibus ficavam rindo, se divertindo também", lembrou Fabiana.
Essa não foi a única "farra" que ocorreu dentro do coletivo nesta semana. Na última segunda-feira (16), os passageiros organizaram uma festa surpresa, como bolo e balões, para Fabiana, que comemorava aniversário. E como prova de que a amizade extrapola o percurso diário que eles fazem juntos, o grupo agora prepara um churrasco em janeiro, que vai acontecer na casa de Fabiana, que mora em Cobilândia.

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