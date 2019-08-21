Passageiros do Transcol sofrem para encontrar Bilhete Único

Bilhete único metropolitano, cartão GV Crédito: Divulgação | Ceturb

Passageiros que utilizam o sistema Transcol enfrentam dificuldades para comprar e recarregar o cartão na Grande Vitória . Sem alternativa, já que os novos ônibus - com ar condicionado e sem cobradores - só aceitam o Bilhete Único Metropolitano , a maioria deles não consegue andar no coletivo e precisa contar com a sorte para que o próximo ônibus a passar no ponto aceite o dinheiro como forma de pagamento.

A doméstica Lena Tavares relata que não conseguiu embarcar de Vitória para Vila Velha nesta quarta-feira (21) porque a linha do ônibus que ela iria pegar só recebia o cartão. Assim como outras pessoas, ela teve que aguardar para chegar ao destino.

"Quando eu cheguei ao ponto de ônibus passou o novo Transcol, como não tenho o cartão, tive que esperar o próximo. Eram 15h e tinham pessoas que desde às 13h não conseguiram embarcar pelo mesmo problema", conta.

Lena declara ainda que o patrão dela tentou comprar o Bilhete Único Metropolitano em uma das farmácias credenciadas, mas não obteve sucesso.

"Meu patrão tentou comprar da Rede Farmes, ponto de atendimento do GVBbus. Chegando lá, não tinha mais cartão disponível. Tive que vir até a Ufes e enfrentar uma fila enorme para conseguir", diz.

RECARGA NA UFES

No posto de atendimento da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , a fila já estava grande antes mesmo das 8h desta quarta-feira (21).

A estudante de Enfermagem Cármen Ribeiro chegou ao local cedo e ele ainda nem estava aberto para fazer a recarga do cartão.

"Precisei chegar mais cedo, por volta das 7h20. Acho que deveriam mudar os horários para dar mais oportunidades às pessoas. Ou abre um pouco antes, ou fecha um pouco depois".

RONDA PELOS PONTOS CREDENCIADOS

Rodoviária de Vitória, e Rede Farmes do bairro Jucutuquara, também na Capital. A equipe da TV Gazeta visitou alguns lugares apontados como credenciados pelo GVbus para comprar o Bilhete Único Metropolitano e constatou que em quatro farmácias não havia o cartão. São elas: Rede Farmes da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande - Cariacica , Rede Farmes de Jardim América - no mesmo município -, Rede Farmes dae Rede Farmes do bairro Jucutuquara, também na Capital.

OUTRO LADO

Em nota, o GVBus informou que, somente na última semana, vendeu 6 mil unidades do Bilhete Único Metropolitano e já está abastecendo as farmácias credenciadas. Até o final da semana, a promessa é de que os cartões estejam disponíveis para a venda em todas elas.