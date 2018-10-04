Passageiros acusam motorista de ofender idosa e negar socorro em Transcol

Idosa passa mal após discussão com motorista de transcol, desmaia e motorista nega ajuda Crédito: Internauta/Gazeta Online

Transcol com uma passageira idosa e com câncer deixou passageiros indignados em Serra. Uma das pessoas que presenciou a cena afirma que a senhora aparentava dificuldades para subir no ônibus e que o motorista começou a gritar com ela. Momentos depois de subir, a mulher passou mal e o motorista se negou a ajudar. Uma situação de descaso em um ônibus do sistemacom uma passageira idosa e com câncer deixou passageiros indignados em Cariacica . A situação aconteceu por volta de 9h20 desta quinta-feira (4) e teve início após a idosa sinalizar para embarcar no veículo da linha 509, com destino ao Terminal de Carapina, na. Uma das pessoas que presenciou a cena afirma que a senhora aparentava dificuldades para subir no ônibus e que o motorista começou a gritar com ela. Momentos depois de subir, a mulher passou mal e o motorista se negou a ajudar.

Gazeta Online que não é a primeira vez que vê grosserias do motorista da linha, na qual ela viaja todos os dias para ir ao trabalho. Ela conta que estava sentada próxima ao cobrador e que viu toda a situação. Assim que a idosa começou a subir, aparentou ter problemas nas pernas, o que dificultava o acesso. Nesse momento, o motorista começou a gritar e mandar a passageira subir mais rápido, chegando até mesmo a ofendê-la. A testemunha, que prefere não se identificar, afirmou aoque não é a primeira vez que vê grosserias doda linha, na qual ela viaja todos os dias para ir ao trabalho. Ela conta que estava sentada próxima ao cobrador e que viu toda a situação. Assim que a idosa começou a subir, aparentou ter problemas nas pernas, o que dificultava o acesso. Nesse momento, o motorista começou a gritar e mandar a passageira subir mais rápido, chegando até mesmo a ofendê-la.

"Eu e uma menina estávamos sentadas atras do cobrador já saindo de Campo Grande quando uma senhora entrou. Ela estava com uma blusa do outubro rosa e lenço, e tem dificuldade para andar. O motorista, muito ignorante, simplesmente começou a bater no volante dizendo que tinham outras pessoas para subir, ela pedia para ele ter paciência, os dois começaram a discutir e ele ofendeu ela", relata a passageira.

A idosa, segundo a testemunha, pediu para que a discussão tivesse fim. Momentos depois, a mulher apresentou ânsia de vômito, pediu ao cobrador que a ajudasse, mas acabou desmaiando e batendo a cabeça.

"Já perto da Prefeitura de Cariacica ela começou a fazer ânsia de vômito, então eu pedi ao cobrador para segurar ela, porque ela foi em pé o percurso inteiro e na parte da frente, sem passar pela roleta, mas ela caiu e bateu a cabeça. Todo mundo começou a pedir para o motorista parar, mas ele disse que só iria parar no Terminal de Jardim América. Então eu e outra moça pulamos a roleta para tentar ajudar", descreve.

Ao chegarem no Terminal de Jardim América, o Samu foi acionado. Mesmo vendo toda a situação, a passageira conta que o motorista sequer desceu do veículo e ameaçou sair com os pertences das mulheres ainda dentro do ônibus.

CETURB/ES), que afirmou que passaria a reclamação para a empresa responsável pela linha 509, a Unimar . De acordo com uma das passageiras que ajudou a idosa, ela entrou em contato com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (/ES), que afirmou que passaria a reclamação para a empresa responsável pela linha 509, a Unimar .

CETURB

A Ceturb também foi procurada e, por nota,informa que vai notificar o consórcio operador da linha para que os fatos sejam apurados, com a análise das imagens das câmeras internas do veículo. Se comprovado o fato, o consórcio será penalizado de acordo com o que prevê o regulamento dos transportes.

UNIMAR

A empresa responsável pela linha 509, a Unimar, afirma que solicitou a presença do motorista e cobrador para esclarecer o episódio e que preza pela segurança dos passageiros. A empresa afirma ainda que, após ouvirem os funcionários, as devidas medidas, de acordo como regulamento interno, serão tomadas.

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