Passageiro passa mal em voo e aeronave pousa às pressas em Vitória

Ambulância a postos na pista do Aeroporto de Vitória para socorro a passageiro que passou mal durante voo Crédito: Internauta do Gazeta Online

Uma aeronave da companhia Azul Linhas Aéreas, que saiu de São Paulo com destino a Vitória, no Espírito Santo, precisou fazer um pouso às pressas após um passageiro passar mal e desmaiar durante o trajeto. A situação ocorreu por volta das 13h20 desta segunda-feira (26), segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

De acordo com a Infraero, o comandante do voo pediu atendimento de emergência, que foi providenciado para o passageiro que passava mal na aeronave. Ele foi atendido por uma equipe médica, que decidiu encaminhá-lo para o Vitória Apart Hospital, localizado na Serra.