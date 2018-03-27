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Passageiro passa mal em voo e aeronave pousa às pressas em Vitória

Segundo Infraero, voo 2862 saiu de São Paulo; vítima foi atendida por equipe de emergência ainda dentro do avião

Publicado em 26 de Março de 2018 às 21:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 21:13
Ambulância a postos na pista do Aeroporto de Vitória para socorro a passageiro que passou mal durante voo Crédito: Internauta do Gazeta Online
Uma aeronave da companhia Azul Linhas Aéreas, que saiu de São Paulo com destino a Vitória, no Espírito Santo, precisou fazer um pouso às pressas após um passageiro passar mal e desmaiar durante o trajeto. A situação ocorreu por volta das 13h20 desta segunda-feira (26), segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
De acordo com a Infraero, o comandante do voo pediu atendimento de emergência, que foi providenciado para o passageiro que passava mal na aeronave. Ele foi atendido por uma equipe médica, que decidiu encaminhá-lo para o Vitória Apart Hospital, localizado na Serra. 
A informação foi confirmada pela companhia aérea, que ressaltou que o passageiro foi atendido prontamente pela equipe médica no aeroporto da capital capixaba. "Os demais clientes receberam toda a assistência necessária e desembarcaram sem dificuldades".

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