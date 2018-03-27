Passageiro passa mal em voo e aeronave pousa às pressas em Vitória

Uma aeronave da companhia Azul Linhas Aéreas, que saiu de São Paulo com destino a Vitória, no Espírito Santo, precisou fazer um pouso às pressas após um passageiro passar mal e desmaiar durante o trajeto. A situação ocorreu por volta das 13h20 desta segunda-feira (26), segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
De acordo com a Infraero, o comandante do voo pediu atendimento de emergência, que foi providenciado para o passageiro que passava mal na aeronave. Ele foi atendido por uma equipe médica, que decidiu encaminhá-lo para o Vitória Apart Hospital, localizado na Serra.
A informação foi confirmada pela companhia aérea, que ressaltou que o passageiro foi atendido prontamente pela equipe médica no aeroporto da capital capixaba. "Os demais clientes receberam toda a assistência necessária e desembarcaram sem dificuldades".