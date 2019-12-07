Passageiro fica ferido após cair de caminhão em movimento na Praia do Canto

Um homem caiu de um caminhão em movimento na manhã deste sábado (7) na Praia do Canto, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o veículo seguia em velocidade normal pela Rua Afonso Cláudio em direção à Avenida Saturnino de Brito e, ao fazer a curva para acessar a avenida, no sentido Ponte de Camburi, a porta do caminhão se abriu e o passageiro foi arremessado para o asfalto.
O Samu foi acionado e prestou atendimento à vítima. A faixa da direita da avenida precisou ser interditada durante o atendimento, mas o trânsito não sofreu complicações no local.