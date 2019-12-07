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Vitória

Passageiro fica ferido após cair de caminhão em movimento na Praia do Canto

O acidente aconteceu entre as Rua Afonso Cláudio e a Avenida Saturnino de Brito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 12:03

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 12:03

Cruzamento da Rua Afonso Cláudio com a Avenida Saturnino de Brito, onde aconteceu o acidente Crédito: Reprodução/GoogleStreetView
Um homem caiu de um caminhão em movimento na manhã deste sábado (7) na Praia do Canto, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o veículo seguia em velocidade normal pela Rua Afonso Cláudio em direção à Avenida Saturnino de Brito e, ao fazer a curva para acessar a avenida, no sentido Ponte de Camburi, a porta do caminhão se abriu e o passageiro foi arremessado para o asfalto.
O Samu foi acionado e prestou atendimento à vítima. A faixa da direita da avenida precisou ser interditada durante o atendimento, mas o trânsito não sofreu complicações no local.

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