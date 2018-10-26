Passageiro é atropelado dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra

Um passageiro foi atropelado por um ônibus do sistema Transcol dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta sexta-feira (26).
O Samu foi acionado para prestar socorro à vítima, entretanto a GVBus - empresa responsável pelo coletivo - não soube informar o estado de saúde dela nem a dinâmica do acidente. Em nota, informou que lamenta o ocorrido e está apurando o caso.
A Companhia Estadual de Transporte Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) também foi acionada pela reportagem do Gazeta Online e disse que solicitou imagens das câmeras de videomonitoramento para averiguar a situação.
"A Ceturb-ES lamenta o fato e já solicitou as imagens das câmeras do terminal para ajudar na averiguação do ocorrido. O Samu foi acionado e representantes da empresa que opera a linha estão acompanhando a situação da vítima".