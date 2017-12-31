Passageira fica ferida em acidente entre dois ônibus em Vila Velha

Uma passageira, de aproximadamente 30 anos, ficou ferida após uma colisão entre um ônibus do sistema Transcol e um micro-ônibus de viagem, na avenida Carioca, próximo ao Terminal de Vila Velha, por volta de 7h30 deste domingo (31). O acidente aconteceu no sentido Terceira Ponte.
No momento da colisão, o Transcol trafegava pela avenida Luciano das Neves, quando o condutor do micro-ônibus avançou o sinal e o atingiu na lateral. Após rodar na pista, o ônibus de viagem ainda derrubou um poste e um semáforo.
No momento do acidente, havia cerca de 20 pessoas no Transcol, mas apenas uma se feriu. O coletivo ficou bastante danificado na parte da frente. O motorista do micro-ônibus não quis falar com a imprensa.
De acordo com informações da Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram ao local prestar atendimento. A pista não precisou ser interditada e o trânsito flui bem.