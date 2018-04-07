Parte de casa desaba e fere duas pessoas em Cariacica

A parte dos fundos de uma casa desabou parcialmente no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, por volta das 5h deste sábado(07). Dentro da casa estavam duas pessoas, uma mulher e uma adolescente, que sofreram ferimentos leves quando a residência cedeu.

As duas vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e, logo após o atendimento médico, foram orientadas a ir para casa de parentes.