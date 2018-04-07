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Nova Rosa da Penha

Parte de casa desaba e fere duas pessoas em Cariacica

Segundo a Defesa Civil de Cariacica, a casa não fica em uma área de risco, mas cedeu por ser antiga e construída de forma irregular

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 18:40
A parte dos fundos de uma casa desabou parcialmente no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, por volta das 5h deste sábado(07). Dentro da casa estavam duas pessoas, uma mulher e uma adolescente, que sofreram ferimentos leves quando a residência cedeu.
As duas vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e, logo após o atendimento médico, foram orientadas a ir para casa de parentes.
Segundo informações da Defesa Civil de Cariacica, a casa não fica em uma área de risco, mas cedeu por ser antiga e construída de forma irregular. O local não tinha vigas e nem coluna de sustentação. Ainda segundo a Defesa Civil de Cariacica, não há registro de desabamentos em outros imóveis da região.

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