Parque Tecnológico de Vitória poderá ter residências

Projeto do Parque Tecnológico de Vitória, em Goiabeiras - geração de 16 mil empregos em 20 anos Crédito: Divulgação

O martelo ainda não está batido, mas, se depender da vontade da população, o Parque Tecnológico de Vitória, que será implantado na região de Goiabeiras, deverá ser uma área mista, composta não só por empresas de tecnologia, como também por moradias e comércios.

Esse é um dos resultados da votação popular acerca das 57 emendas que propõem alterações no novo Plano Diretor Urbano (PDU) da Capital. O voto foi aberto à população ao longo de três audiências públicas que aconteceram este ano para a discussão do tema.

Até o dia 14 deste mês, as seis comissões que analisam o projeto e as emendas emitirão seus pareceres, que serão votados pelos vereadores entre os dias 15 e 26. A votação final do PDU acontece no dia 27. Escolhida a versão final, ela será encaminhada à prefeitura. Embora a decisão sobre a aprovação ou rejeição das emendas seja dos vereadores, o presidente da Comissão de Políticas Urbanas, Davi Esmael, ressalta que o desejo da população será determinante para os legisladores.

Ao todo, seis propostas de modificação do PDU estão realacionadas ao zoneamento do Parque Tecnológico. De acordo com a minuta do plano, feita pela Prefeitura de Vitória, a área de de mais de 332 mil m2 deve ser toda destinada a atividades de inovação tecnológica e economia criativa.

No entanto, duas das emendas vencederas (uma delas recebeu 374 votos a favor e 29 contra) destinam 10% do espaço para a construção de residências e os outros 90% ás empresas. Desses 90%, no máximo 35% da área poderá ser usada de forma mista entre empresas, casas e comércio. Já os outros 65% são exclusivos para tecnologia.

A divisão, que há anos é alvo de divergências, é abraçada principalmente pelas lideranças comunitárias da região. Hélida Regina Loreto Rangel, presidente da Associação de Moradores de Goiabeiras, afirma que está é única forma de promover o crescimento interno dos bairros. Não queremos que o local fique movimentado só de dia e que de noite todos vão embora e ele fique morto. Podemos ter restaurantes, supermercados, diz.

Já o líder da comunidade de Bairro República, Walter Guedes, lembra que o impacto na mobilidade da região seria muito grande se todos os trabalhadores fossem de outros municípios. Além disso, se essas empresas fecham no futuro, o parque vai ficar vazio, avalia.

Por outro lado, empresas do setor de tecnologia são contrárias à diversificação desde o início. Conforme defende o consultor de inovação Evandro Milet, a divisão de espaço significa a geração de menos empregos e menor circulação da economia local. Trazer empresas de fora engrandece o Estado. As informações estão truncadas e a comunidade não está entendendo a história.

Mas o vereador Davi Esmael assegura que, apesar da perda de espaço geográfico, não haverá redução da área a ser construída. Nós garantimos um ganho de altura para compensar, pontua.

OUTRAS EMENDAS

Vencedoras também foram as emendas propostas pela Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá). Enquanto uma delas visa aumentar a taxa de ocupação dos edifícios residenciais para 50% (hoje ela é de 30%), permitindo a criação de prédios mais largos e baixos, a outra visa proibir a instalação de novos prédios públicos no local. A ideia, segundo o diretor da Amei, Eduardo Borges, é ocupar o bairro com mais residências para movimentá-lo.