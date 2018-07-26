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Lua vermelha

Parque em Vitória terá programação especial para ver eclipse lunar

Fenômeno acontece nesta sexta-feira e deixará a Lua com cor avermelhada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 22:49

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 22:49

Eclipse da Lua Crédito: Pixabay
O eclipse lunar mais longo do século poderá ser visto no Parque da Fonte Grande, em Vitória. A capital capixaba é uma das 12 cidades brasileiras de onde o fenômeno poderá ser visto. Por conta do eclipse, o parque funcionará, excepcionalmente, das 17h30 às 21h30.
O observatório e o Planetário da Ufes também terão programação especial, a partir das 17h, no campus da universidade em Goiabeiras.
O fenômeno terá a duração de 103 minutos, mas aqui no Estado, o eclipse ficará visível por menos tempo. Isso não diminui a beleza do fenômeno que vai dar um tom avermelhado à Lua. A posição geográfica de Vitória é o principal motivo que impede os capixabas de assistirem ao eclipse durante toda a sua duração a olho nu. Quanto mais ao leste, melhor para assistir ao eclipse.
Noite dos astros
A noite desta sexta-feira, aliás, será uma ótima oportunidade para os amantes da astronomia. Isso porque três fenômenos acontecerão paralelamente. Enquanto estiver acontecendo o eclipse lunar mais longo do século, Marte estará mais brilhante, estando mais fácil para ser visto a olho nu.

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