Parque em Vitória terá programação especial para ver eclipse lunar

Eclipse da Lua Crédito: Pixabay

O eclipse lunar mais longo do século poderá ser visto no Parque da Fonte Grande, em Vitória. A capital capixaba é uma das 12 cidades brasileiras de onde o fenômeno poderá ser visto. Por conta do eclipse, o parque funcionará, excepcionalmente, das 17h30 às 21h30.

O fenômeno terá a duração de 103 minutos, mas aqui no Estado, o eclipse ficará visível por menos tempo. Isso não diminui a beleza do fenômeno que vai dar um tom avermelhado à Lua. A posição geográfica de Vitória é o principal motivo que impede os capixabas de assistirem ao eclipse durante toda a sua duração a olho nu. Quanto mais ao leste, melhor para assistir ao eclipse.

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