Parentes de jovem morta com suspeita de H1N1 não conseguem tratamento

André Borges, sogro de Caroline Santos Souza que morreu com suspeita de H1N1 Crédito: Ricardo Medeiros

Familiares de Caroline Santos Souza, de 24 anos, que morreu na noite de sexta-feira (22), com suspeita de gripe H1N1 estão apreensivos pela falta de tratamento preventivo contra a doença, após dias de contato com a jovem. Ela não resistiu à quinta parada cardíaca depois de ficar três dias internada no Pronto-Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória, à espera de transferência para um leito de hospital. O tratamento é feito com remédios, mas eles foram informados de que, como já haviam passado 48 horas desde o último contato, ele não seria feito.

Ela morava com o noivo e a filha de dois anos em Ataíde, Vila Velha, e foi enterrada na tarde de sábado (23). Na segunda-feira (25), o noivo e os sogros procuraram atendimento na Unidade de Saúde de Ponta da Fruta, na mesma cidade, e foram orientados a ficarem de observação em casa.

Estamos tentando fazer o atendimento da minha família, mas de acordo com o protocolo da Secretaria de Saúde não podemos receber a quimioprofilaxia (tratamento para pessoas que tiveram contato com pessoas diagnosticada com H1N1), pois não temos mais contato com a Caroline há mais de 48 horas, explicou o sogro, André Borges.

A profilaxia é feita com as mesmas medicações utilizadas para tratamento da gripe durante alguns dias, como o uso de antivirais. André foi orientado a buscar o tratamento para seu outro filho, de 5 anos, por uma médica que o atendeu em um hospital particular de Vila Velha. O menino estava com sintomas de gripe. Lá, diz ele, uma profissional fez um laudo para que a criança consiga acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ele, a filha de Caroline já faz esse acompanhamento.

A médica confirmou que toda família deve fazer o tratamento de quimioprofilaxia. Meu filho começou a tomar antibiótico pois tem secreção no pulmão. A médica também fez um laudo para ele, e, de acordo com o posto de saúde, apenas ele tem direito ao tratamento, pois possui laudo, disse André.

A gerência da Unidade de Saúde de Ponta da Fruta informou que os familiares tiveram "todo o suporte da unidade e da Vigilância Epidemiológica do município" e não explicou porque o tratamento não é aplicado após 48 horas de que as pessoas tiveram contato com a paciente. Informou que há suspeita de que a paciente que morreu tenha sido vítima de dengue, o que está sendo investigado junto com a possibilidade de H1N1 pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A equipe está na região realizando visitas domiciliares com os agentes de endemias pra combater os possíveis focos da dengue e monitorar a situação.

FAMÍLIA DEVE SEGUIR ORIENTAÇÃO QUE RECEBEU NO POSTO, DIZ MÉDICO INFECTOLOGISTA

O médico infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crispim Cerutti afirma que é compreensível o medo de uma possível infecção, mas que os familiares devem seguir a orientação que receberam na Unidade de Saúde. O médico explica que menos de 1% dos casos de gripe evolui para óbito.

H1N1 é um dos tipos de influenza (gripe), uma doença respiratória aguda que tem uma quantia de morte pequena. A profilaxia tem indicação em situações específicas que devem ser estabelecidas pelas profissionais de saúde responsáveis.

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SUSPEITA

A morte de Carolina Santos Souza é investigada pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, que informou que os exames que devem confirmar a causa devem ficar prontos em 30 dias.

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA

Caroline deu entrada no Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, na última quarta-feira (20) e, mesmo em estado grave, lá permaneceu à espera de uma vaga para ser transferida para um hospital por três dias. A jovem teve cinco paradas cardíacas e não resistiu.

A morte aconteceu um dia após o pedido de transferência para internação em um leito de hospital da Grande Vitória. Procurados pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), lamentou o óbito e informou que a vaga de acordo com o perfil da paciente foi solicitada e providenciada em hospital em Colatina, mas lamentavelmente a paciente faleceu antes da transferência.

Segundo o sogro, André Borges, Caroline procurou o PA da Praia do Suá no domingo, fez exame de sangue e foi diagnosticada com virose, mas, preocupada com o avanço dos sintomas, voltou ao médico na quarta-feira. Desde então, permaneceu no PA de São Pedro à espera de vaga.

CASOS

Neste ano, até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou um total de 108 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo, sendo 41 casos por Influenza A (H3N2), 63 casos por Influenza A (H1N1) e quatro casos por Influenza B. Deste total, 12 casos evoluíram para óbito, sendo dois por Influenza B, dois por Influenza A (H3N2) e oito por Influenza A (H1N1)