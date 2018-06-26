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Sem remédios

Parentes de jovem morta com suspeita de H1N1 não conseguem tratamento

Familiares procuraram atendimento médico na Unidade de Saúde de Ponta da Fruta, em Vila Velha

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 18:46
André Borges, sogro de Caroline Santos Souza que morreu com suspeita de H1N1 Crédito: Ricardo Medeiros
Familiares  de Caroline Santos Souza, de 24 anos, que morreu na noite de sexta-feira (22), com suspeita de gripe H1N1 estão apreensivos pela falta de tratamento preventivo contra a doença, após dias de contato com a jovem. Ela não resistiu à quinta parada cardíaca depois de ficar três dias internada no Pronto-Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória, à espera de transferência para um leito de hospital. O tratamento é feito com remédios, mas eles foram informados de que, como já haviam passado 48 horas desde o último contato, ele não seria feito. 
Ela morava com o noivo e a filha de dois anos em Ataíde, Vila Velha, e foi enterrada na tarde de sábado (23). Na segunda-feira (25), o noivo e os sogros procuraram atendimento na Unidade de Saúde de Ponta da Fruta, na mesma cidade, e foram orientados a ficarem de observação em casa.
Estamos tentando fazer o atendimento da minha família, mas de acordo com o protocolo da Secretaria de Saúde não podemos receber a quimioprofilaxia (tratamento para pessoas que tiveram contato com pessoas diagnosticada com H1N1), pois não temos mais contato com a Caroline há mais de 48 horas, explicou o sogro, André Borges.
A profilaxia é feita com as mesmas medicações utilizadas para tratamento da gripe durante alguns dias, como o uso de antivirais. André foi orientado a buscar o tratamento para seu outro filho, de 5 anos, por uma médica que o atendeu em um hospital particular de Vila Velha. O menino estava com sintomas de gripe. Lá, diz ele, uma profissional fez um laudo para que a criança consiga acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ele, a filha de Caroline já faz esse acompanhamento.
A médica confirmou que toda família deve fazer o tratamento de quimioprofilaxia. Meu filho começou a tomar antibiótico pois tem secreção no pulmão. A médica também fez um laudo para ele, e, de acordo com o posto de saúde, apenas ele tem direito ao tratamento, pois possui laudo, disse André.
A gerência da Unidade de Saúde de Ponta da Fruta informou que os familiares tiveram "todo o suporte da unidade e da Vigilância Epidemiológica do município" e não explicou porque o tratamento não é aplicado após 48 horas de que as pessoas tiveram contato com a paciente. Informou que há suspeita de que a paciente que morreu tenha sido vítima de dengue, o que está sendo investigado junto com a possibilidade de H1N1 pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).  A equipe está na região realizando visitas domiciliares com os agentes de endemias pra combater os possíveis focos da dengue e monitorar a situação.
FAMÍLIA DEVE SEGUIR ORIENTAÇÃO QUE RECEBEU NO POSTO, DIZ MÉDICO INFECTOLOGISTA
O médico infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crispim Cerutti afirma que é compreensível o medo de uma possível infecção, mas que os familiares devem seguir a orientação que receberam na Unidade de Saúde. O médico explica que menos de 1% dos casos de gripe evolui para óbito.
H1N1 é um dos tipos de influenza (gripe), uma doença respiratória aguda que tem uma quantia de morte pequena. A profilaxia tem indicação em situações específicas que devem ser estabelecidas pelas profissionais de saúde responsáveis.
Parentes de jovem morta com suspeita de H1N1 não conseguem tratamento
SUSPEITA
A morte de Carolina Santos Souza é investigada pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, que informou que os exames que devem confirmar a causa devem ficar prontos em 30 dias.
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA
Caroline deu entrada no Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, na última quarta-feira (20) e, mesmo em estado grave, lá permaneceu à espera de uma vaga para ser transferida para um hospital por três dias. A jovem teve cinco paradas cardíacas e não resistiu.
A morte aconteceu um dia após o pedido de transferência para internação em um leito de hospital da Grande Vitória. Procurados pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), lamentou o óbito e informou que a vaga de acordo com o perfil da paciente foi solicitada e providenciada em hospital em Colatina, mas lamentavelmente a paciente faleceu antes da transferência.
Segundo o sogro, André Borges, Caroline procurou o PA da Praia do Suá no domingo, fez exame de sangue e foi diagnosticada com virose, mas, preocupada com o avanço dos sintomas, voltou ao médico na quarta-feira. Desde então, permaneceu no PA de São Pedro à espera de vaga.
CASOS
Neste ano, até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou um total de 108 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo, sendo 41 casos por Influenza A (H3N2), 63 casos por Influenza A (H1N1) e quatro casos por Influenza B. Deste total, 12 casos evoluíram para óbito, sendo dois por Influenza B, dois por Influenza A (H3N2) e oito por Influenza A (H1N1)
 

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