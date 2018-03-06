Parceria com a Ufes: Vitória terá semáforos inteligentes

Semáforos na Reta da Penha: equipamentos serão desenvolvidos em até dois anos Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Uma parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Prefeitura de Vitória vai possibilitar a instalação de semáforos inteligentes no município, que tomam decisões sobre tempo de aberto/fechado, reduzindo pontos de congestionamento, além de outras soluções para melhorar a mobilidade urbana. Nesse trabalho de cooperação técnica, também há previsão de ações na área de segurança, para localização de celulares e carros roubados, ou mesmo avaliação de zonas de risco de desabamento, tecnologias que devem ser desenvolvidas em até dois anos.

Vamos ceder as informações da central de monitoramento que mostra como está o trânsito da cidade. Com isso, a Ufes vai poder desenvolver sistemas (softwares) que poderão ser utilizados para melhorar a mobilidade, conta o coronel Fronzio Calheira Mota, secretário municipal de Segurança.

Professora da Ufes e uma das colaboradoras do projeto, Roberta Lima Gomes cita algumas possibilidades a partir do acesso às imagens de 255 câmeras que estão espalhadas pela cidade.

Podem ser instalados semáforos inteligentes que, em função do congestionamento, tomam decisões de temporização. O sistema também pode detectar acidentes e alertar os operadores da central para as intervenções necessárias, exemplifica.

MONITORAMENTO





Roberta explica que, embora haja um centro operacional com monitoramento contínuo, estudos apontam que as pessoas que realizam esse trabalho, após 20 a 30 minutos, já reduzem significativamente a capacidade de detectar eventos relevantes. Assim, a tecnologia seria uma aliada na identificação de problemas na mobilidade da cidade.

O processamento das imagens também pode, segundo a professora, rastrear placas de carros roubados, ou seja, uma ferramenta no combate à criminalidade.

Na Ufes, temos desenvolvido pesquisas de ponta ligadas às cidades inteligentes. Para nós, é uma oportunidade supervaliosa ter acesso a essas informações. O potencial disso é enorme e a parceria vai facilitar muito o desenvolvimento de soluções e inovações que serão transferidas para o poder público a fim que tenham impacto na sociedade.

Essas tecnologias devem ser desenvolvidas em até dois anos, prazo do termo de cooperação técnica. Mas há uma expectativa da professora para que a parceria seja estendida e permita outras iniciativas como a análise de tráfego do sistema Wi-Fi do município para localizar celulares roubados ou a utilização de dados dos sensores pluviométricos para detectar áreas de risco de desabamento.

SAIBA MAIS

PARCERIA





Cessão de imagens

O termo de cooperação entre a Ufes e a Prefeitura de Vitória prevê que o município disponibilize as imagens das câmeras de videomonitoramento para a universidade.

Soluções

Com as informações, pesquisadores vão desenvolver soluções para as áreas de mobilidade e segurança.

TRÂNSITO

Semáforos inteligentes

A ideia é criar um software que permita o tempo dos semáforos variar conforme o fluxo de veículos, ou seja, se um determinado trecho estiver congestionado, o sinal vai ficar mais tempo aberto.

Acidentes

Também por um software podem ser feitos alertas à central de operações de trânsito quando houver acidente. Avisados, os operadores acionam a Guarda Municipal para atuar no local.

SEGURANÇA





Carros roubados

Com técnica de processamento de imagens, podem ser rastreadas placas de carros roubados.

Celulares roubados

Para uma futura fase da parceria, os pesquisadores poderão analisar o tráfego de dados da rede Wi-Fi do município para localizar aparelhos roubados.

Desabamento

Um novo sensor que a prefeitura vai implementar para medir índices pluviométricos (chuva) poderá ser disponibilizado aos pesquisadores para desenvolver sistema que detecta áreas de risco de desabamento.