Paneleiras começam a vender torta capixaba na terça-feira

Paneleiras de Goiabeiras vão vender a torta capixaba nas tradicionais panelas de barro, em três opções de tamanho Crédito: Diego Alves

Faltando menos de uma semana para a Sexta-feira da Paixão, muita gente ainda não se preparou para produzir a tradicional torta capixaba. Para ajudar aqueles que não estão com tempo ou buscam a comodidade, as paneleiras de Goiabeiras vão produzir e vender a tradicional torta capixaba a partir da próxima terça-feira (27).

Segundo a presidente da Associação das Paneleiras de Goiabeiras, Berenícia Correa Nascimento, a venda será realizada na rua Leopoldo Gomes Sales, 94, em Goiabeiras, das 8 às 20 horas. Lá funciona, provisoriamente, o restaurante das paneleiras, uma vez que o galpão da associação está sendo reformado.

"As pessoas podem ir diretamente ao endereço, que fica no caminho para o galpão, ou entrar em contato pelo telefone 99899-1055. A torta será feita por nós, paneleiras, com muito carinho e estará muito saborosa", disse ao site da prefeitura de Vitória.

A torta pequena, que serve quatro pessoas, custará R$ 120; a média, para seis pessoas, R$ 140; e a maior, para oito, R$ 170. O valor inclui a panela de barro.