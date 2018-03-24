Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Panela de Barro

Paneleiras começam a vender torta capixaba na terça-feira

Valores variam de R$ 120 a R$ 170 e incluem a tradicional panela de barro, tudo produzido pelas artesãs

Publicado em 24 de Março de 2018 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 20:12
Paneleiras de Goiabeiras vão vender a torta capixaba nas tradicionais panelas de barro, em três opções de tamanho Crédito: Diego Alves
Faltando menos de uma semana para a Sexta-feira da Paixão, muita gente ainda não se preparou para produzir a tradicional torta capixaba. Para ajudar aqueles que não estão com tempo ou buscam a comodidade, as paneleiras de Goiabeiras vão produzir e vender a tradicional torta capixaba a partir da próxima terça-feira (27).
Segundo a presidente da Associação das Paneleiras de Goiabeiras, Berenícia Correa Nascimento, a venda será realizada na rua Leopoldo Gomes Sales, 94, em Goiabeiras, das 8 às 20 horas. Lá funciona, provisoriamente, o restaurante das paneleiras, uma vez que o galpão da associação está sendo reformado.
"As pessoas podem ir diretamente ao endereço, que fica no caminho para o galpão, ou entrar em contato pelo telefone 99899-1055. A torta será feita por nós, paneleiras, com muito carinho e estará muito saborosa", disse ao site da prefeitura de Vitória.
A torta pequena, que serve quatro pessoas, custará R$ 120; a média, para seis pessoas, R$ 140; e a maior, para oito, R$ 170. O valor inclui a panela de barro.
"Os turistas terão a oportunidade de descobrir a cultura capixaba e de conhecer a centenária arte da criação das panelas de barro, uma das principais referências de Vitória, em especial durante a Semana Santa, além de comprarem a verdadeira panela de barro com a torta capixaba", disse o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória, Leonardo Krohling.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados