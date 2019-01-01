Pancas tem festa de réveillon cancelada após fortes chuvas

A Prefeitura de Pancas cancelou a festa de réveillon programada para acontecer nesta segunda-feira (31), na Praça Euzébio Oliosi, no Centro da cidade. O evento contaria com shows e queima de fogos. Segundo o órgão, os estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município desde sábado (29) motivaram o cancelamento.
"Após chuvas de cerca de 110mm nas últimas 48 horas, foi possível constatar diversas ocorrências em todo o município, principalmente no distrito de Vila Verde, onde vários imóveis ficaram alagados", explicou o órgão num comunicado nas redes sociais.
Na postagem feita pelo órgão, alguns cidadãos elogiavam a atitude. "Parabéns prefeito pela atitude. Primeiro a preservação da vida, depois festas", escreveu Marcio Lino Silva.
"Parabéns, prefeito. Pensando no seu povo. Isso, sim, que é trabalho: não pensando em festa e sim no bem estar da população de Pancas", escreveu Fabiana Karla.
Ainda no comunicado, a prefeitura informa que a Defesa Civil já emitiu um alerta máximo para que a população evite áreas alagáveis ou sujeitas a deslizamentos. "Ao dirigir, tenha a atenção redobrada nas estradas, pois há registros de quedas de árvores e barreiras", encerra a nota.