Pais tentam boicotar livro de professora da Ufes no Rio de Janeiro

Obra de Kiusam é inspirada em história milenares do povo Iorubá, na África Crédito: Fernando Madeira

Um livro premiado escrito por uma pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) quase foi substituído em um colégio particular no Rio de Janeiro após um grupo de pais reclamarem da temática da obra. O livro em questão é o "Omo-Oba: histórias de princesas", da doutora em Educação Kiusam de Oliveira. Ele conta histórias de princesas baseadas em mitos da cultura africana.

Foi uma surpresa. O livro está há nove anos na lista de recomendações do Ministério da Educação, está também no Plano Nacional de Bibliotecas nas Escolas e isso nunca tinha acontecido, afirma.

Após a grande repercussão do caso nas redes sociais, a escola garantiu que o livro da pesquisadora da Ufes não sairia da lista de leitura paradidática daquele ano.

Todo o conteúdo do livro é baseado em mitos Iorubanos de mais de mil anos antes de Cristo. Ele conta a história de rainhas que de fato reinaram naquela região e, através delas, dá lições de coragem e força.

Kiusam, que é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, acredita que esses são valores importantes para qualquer criança, mas principalmente as meninas negras, que não se vêem representadas em outras histórias de princesas.

As meninas negras precisam combater o racismo desde e pequenas. Elas estão em um território de luta dentro da sala de aula, explica.

Segundo a autora, os professores tentam incluir as questões culturais da África nos conteúdos da sala de aula sofrem com críticas até dos alunos.

O que está acontecendo é um grande desmonte da cultura africana no Brasil. À população negra está dado só o extermínio. Estou com receio de que surjam leis que proíbam o acarajé, a capoeira e as danças folclóricas, por exemplo, conclui.

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