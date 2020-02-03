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Educação

Pais dormem na fila para tentar matricular filhos em escola do ES

Mesmo passando a noite na fila, os pais dizem que a vaga ainda não é certa - já que o nome dos alunos foi para uma lista de espera.

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 20:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 20:42
Pais e responsáveis passaram a noite na fila em busca de vaga para estudantes Crédito: Reprodução G1 ES
Dezenas de pais e responsáveis por alunos passaram a madrugada numa fila na tentativa de matricular os filhos em uma escola. A escola em questão é a Francisco Nascimento, localizada em Jacaraípe, na Serra.
Segundo informou a matéria do G1 ES, mesmo passando a noite na fila, os pais dizem que a vaga ainda não é certa - já que o nome dos alunos foi para uma lista de espera.
A escola é estadual e, de acordo com a diretora, existem 1.028 vagas divididas nos turnos matutino, vespertino e noturno. Porém, como a maior parte dos alunos optou pela rematrícula, o que diminui o número de vagas para novos alunos.

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Os pais dos estudantes que querem ir para a Francisco Nascimento dizem que a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) ofereceu três escolas onde os alunos poderiam fazer a matrícula - todas opções, no entanto, ficariam longe do bairro onde moram as famílias.
A Sedu foi procurada para comentar o assunto e informou que o processo de chamada pública escolar foi feita online e a distribuição de vagas segue os critérios adotados pela rede estadual: ordem de prioridade (como estudantes com deficiência e transtornos de desenvolvimento), moradia perto da escola e estudante que tenha um irmão estudando na mesma unidade.

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