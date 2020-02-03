Pais dormem na fila para tentar matricular filhos em escola do ES

Pais e responsáveis passaram a noite na fila em busca de vaga para estudantes Crédito: Reprodução G1 ES

Dezenas de pais e responsáveis por alunos passaram a madrugada numa fila na tentativa de matricular os filhos em uma escola. A escola em questão é a Francisco Nascimento, localizada em Jacaraípe, na Serra

Segundo informou a matéria do G1 ES, mesmo passando a noite na fila, os pais dizem que a vaga ainda não é certa - já que o nome dos alunos foi para uma lista de espera.

A escola é estadual e, de acordo com a diretora, existem 1.028 vagas divididas nos turnos matutino, vespertino e noturno. Porém, como a maior parte dos alunos optou pela rematrícula, o que diminui o número de vagas para novos alunos.

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Os pais dos estudantes que querem ir para a Francisco Nascimento dizem que a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) ofereceu três escolas onde os alunos poderiam fazer a matrícula - todas opções, no entanto, ficariam longe do bairro onde moram as famílias.