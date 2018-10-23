Cátia Lisboa, secretária de saúde de Vitória Crédito: Diego Alves | Divulgação

Os painéis mostram nome, registro e se o médico está atendendo no momento. Após ser notificada, a prefeitura tem um prazo de cinco dias úteis para cumprir a determinação judicial.

A lei de implementação dos painéis foi promulgada pela Câmara de Vereadores de Vitória em 2017, mas gerou revolta na categoria dos médicos.

Your browser does not support the audio element. Painéis de PAs - secretária diz que prefeitura ainda não foi notificada

O Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) e Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (SIMES) são contrários à nova medida. Segundo as entidades, a medida pode causar confusão entre os pacientes e trazer risco à segurança dos profissionais. A decisão judicial atendeu a um pedido do próprio CRM.

Nos PAs de São Pedro e Praia do Suá, os painéis eletrônicos ainda traziam essas informações questionadas pelos médicos. A secretária municipal de saúde disse que vai cumprir a determinação após a prefeitura ser notificada.

"Essas informações que estão na tela já estavam à disposição da população. As notas dos nossos PAs são boas. Então, a gente tem um serviço que atende a população. Naquele momento que a lei foi promulgada pela Câmara, nós cumprimos a decisão. E agora tem uma outra decisão que a gente está aguardando a notificação para cumprir também", afirmou.