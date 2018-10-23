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Decisão judicial

Painéis de PAs: secretária diz que prefeitura ainda não foi notificada

A lei de implementação dos painéis foi promulgada em 2017, mas gerou revolta na categoria dos médicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 13:08

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 13:08

Cátia Lisboa, secretária de saúde de Vitória Crédito: Diego Alves | Divulgação
A secretária de saúde de Vitória, Cátia Lisboa, informou que a Prefeitura da Capital ainda não foi notificada da decisão da Justiça Federal que determinou a retirada dos painéis eletrônicos, colocados em Prontos Atendimentos (PAs) da cidade.
Os painéis mostram nome, registro e se o médico está atendendo no momento. Após ser notificada, a prefeitura tem um prazo de cinco dias úteis para cumprir a determinação judicial.
A lei de implementação dos painéis foi promulgada pela Câmara de Vereadores de Vitória em 2017, mas gerou revolta na categoria dos médicos.
Painéis de PAs - secretária diz que prefeitura ainda não foi notificada
O Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) e Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (SIMES) são contrários à nova medida. Segundo as entidades, a medida pode causar confusão entre os pacientes e trazer risco à segurança dos profissionais. A decisão judicial atendeu a um pedido do próprio CRM.
Nos PAs de São Pedro e Praia do Suá, os painéis eletrônicos ainda traziam essas informações questionadas pelos médicos. A secretária municipal de saúde disse que vai cumprir a determinação após a prefeitura ser notificada.
"Essas informações que estão na tela já estavam à disposição da população. As notas dos nossos PAs são boas. Então, a gente tem um serviço que atende a população. Naquele momento que a lei foi promulgada pela Câmara, nós cumprimos a decisão. E agora tem uma outra decisão que a gente está aguardando a notificação para cumprir também", afirmou.
Questionada se iria recorrer da decisão, a secretária desconversou e não apontou o caminho que será usado pela prefeitura. "Estamos aguardando a notificação e vamos acompanhar o andamento do processo".

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