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Tragédia em família

Pai perde filha, mãe e irmã em acidente na BR 101, em Vila Velha

Colisão entre carro e carreta aconteceu na manhã desta segunda-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 13:45

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 13:45

Três pessoas da mesma família morreram em acidente na BR 101 Crédito: Bernardo Coutinho
Uma tragédia em família. Ao mesmo tempo, um pai perdeu a filha, de 5 anos, a mãe, de 48 anos, e a irmã, de 21 anos, em um acidente na BR 101, em Vila Velha, no início da manhã desta segunda-feira (8).
A criança foi passar alguns dias de férias com parentes em Guarapari e iria se encontrar com o pai no trevo de Viana. Em seguida, ele a levaria para a casa, em Cariacica. As duas mulheres seguiriam viagem para Ipatinga, em Minas Gerais.
Nesta manhã, o pai chegou a ir ao local da batida, mas não conseguiu ficar na cena do acidente.
O ACIDENTE 
Duas mulheres e uma criança morreram em um acidente no quilômetro 316, da BR 101, em Vila Velha, por volta de 5h30 da manhã desta segunda-feira (8). Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma das vítimas era um bebê, mas depois confirmou a morte de uma menina, de 5 anos.
Ainda de acordo com informações da PRF, o Fiat Uno, placas de Ipatinga (MG), onde estavam as vítimas, seguia no sentido Guarapari/Viana e a carreta no sentido contrário. O veículo de passeio tinha acabado de passar por uma curva, quando continuou por um trecho com terceira faixa. Nesse momento, a motorista perdeu o controle, invadindo a contramão e atingindo de frente o caminhão carregado com eucalipto.
Na batida, o carro partiu ao meio, capotou e foi parar em uma ribanceira às margens da pista. A PRF informou as mulheres eram tia, 21 anos, e avó, 48 anos, da menina de 5 anos. Todas morreram na hora. A perícia está no local do acidente.
A Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informa que há registro de lentidão do tráfego no local. Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da Eco 101 composta por viatura de inspeção, guincho leve e ambulância. Também foram acionadas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registro do acidente, além do SAMU, Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Civil (PC) para apoio.
Com informações de Ruhani Maia

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