Pai luta para que filho com problema mental saia de 'cárcere' e vá para clínica

"Entreguei meu filho vivo para o Estado e gostaria de recebê-lo vivo, e não morto, em um caixão", diz João Santos, pai Crédito: Marcelo Prest

Há dez meses, o servidor municipal João Henrique dos Santos, de 56 anos, vivencia uma verdadeira saga. Sem medir esforços, recorre a diversas autoridades e órgãos públicos em busca de ajuda para seu filho. Quer evitar que o adolescente morra em uma unidade socioeducativa do Estado.

O filho dele está na pior unidade de internação destinada a menores do Estado: a Uninorte. Localizado em Linhares, o complexo recebe todos os jovens que receberam medidas socioeducativas na Região Norte. Sua capacidade, para os que estão em situação provisória e definitiva, é de 150 vagas. Mas até a última sexta já abrigava 440.

O que o servidor deseja é que o filho seja transferido para uma clínica. Em decorrência do uso precoce de drogas, o rapaz hoje apresenta problemas mentais. Toma muito remédio controlado, vive dopado, diz.

É na superlotação que reside o temor de João. Tenho medo que ele morra em um motim. Há pouco mais de uma semana eles atearam fogo nos colchões. A preocupação se fundamenta em mortes já ocorridas nos anos de 2011, 2013, 2014 e 2016. A última delas ocorreu quando uma das unidades, a definitiva, contava com 250 jovens, quando seu limite é de 90. Hoje ela está com 260.

No seu desespero, João é taxativo: Já avisei a todos, entreguei meu filho vivo para o Estado e gostaria de recebê-lo vivo, e não morto, em um caixão. Me disseram que se algo acontecer, o Estado indeniza. Não quero indenização, porque uma vida não tem preço, desabafa.

Luta

A luta de João pelo jovem que hoje está com 18 anos é antiga. Ele o conheceu quando tinha dez anos e já fazia uso de drogas. Se encantou com a criança e foi na casa dele que a mãe praticamente o abandonou. Um dia ela me ligou e falou: leva ele para sua casa. Estava com problemas com o novo marido.

Desde então começou a saga para obter a guarda, mas o máximo que João conseguiu foi uma guarda provisória. Quando o prenderam não me deixavam vê-lo. Diziam que eu não era parente. Mas ele conseguiu provar o contrário. É o único que até hoje visita o adolescente. Vou duas vezes por semana. Não falto um dia, para poder dar força. É o único amigo que tenho. Há dez meses estou preso, junto com ele, diz, desolado.

Há pouco mais de uma semana ele conseguiu sua primeira vitória. A partir de uma mudança na legislação, conseguiu mudar a certidão do jovem e incluir seu nome como pai socioafetivo. Agora posso representá-lo em qualquer canto do Brasil, diz com orgulho, mostrando a nova certidão do filho.

Mas a alegria é substituída pelas lágrimas quando lembra da visita feita ao filho no último domingo. Ele pediu: Pai, me leva com você. E eu não posso fazer nada, não tenho como ajudá-lo. Só a Justiça.

A medida socieducativa aplicada ao filho de João, por decisão judicial, é de seis meses a três anos. Recebeu uma condenação grave após a participação em um roubo, onde fez o uso de uma faca. Tinha voltado a fazer uso de drogas. O pai não quer que ele deixe de cumprir a punição, mas que ela aconteça de forma digna. Vocês acham que vão recuperar alguém naquele lugar, naquelas condições? Não vão, assinala.

Ele relata que o filho está em uma das casas da unidade onde deveriam estar dez adolescentes. Lá estão 78. Dormem no chão, encolhidos. A maioria não estuda, a comida é ruim e as confusões são frequentes, conta.

Outros pais relatam a mesma situação no grupo de WhatsApp criado por João, a que a reportagem teve acesso. Um deles conta que o filho, ao voltar para casa, só dorme encolhido, pois era assim que dormia na unidade por falta de espaço. A maioria não quer falar sobre o assunto, tem medo de represália contra os filhos. Eu não tenho medo. Quero Justiça, diz João.

Trajetória

Para garanti-la, o pai já recorreu ao Juizado da Cidade, à Defensoria Pública, ao Conselho Tutelar, foi à tribuna livre da Câmara de Linhares, ao Conselho de Direitos Humanos. Já contactou até a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que mantém o projeto Cidadania nos Presídios. Me pediram para encaminhar todos os documentos, é o que estou preparando. Se precisar vou até Brasília para lutar pela vida do meu filho, arremata.