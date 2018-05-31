Pai de criança abandonada na BR 101 chama motorista de herói

A Justiça determinou que a guarda fique com a mãe Crédito: Twitter/cappixaba

"Ele é meu herói". A constatação é do pai da criança abandonada na BR 101, em Laranjeiras, na Serra, ao se referir ao motorista de aplicativo William Moreira, que socorreu o menino no dia em que ele foi deixado em um ponto de ônibus. No final da noite desta quarta-feira (30) o professor de inglês fez questão de expressar a sua gratidão. "Sou muito grato. Ele resgatou o meu filho. Agradeço muito a ele".

No dia 18 deste mês, Moreira viu quando a mãe parou o carro e deixou a criança, de cerca de 3 anos, em um ponto de ônibus. Ele parou seu carro e chegou a interpelar a mulher, questionando sua atitude. Mas ela foi embora pedindo que ele tomasse conta da criança. Moreira acionou a Polícia Militar, que foi ao local e recolheu o pequeno, entregando-o ao Juizado da Infância. A mãe acabou sendo localizada horas depois, às margens da mesma rodovia, mas na cidade de Fundão, pela Polícia Rodoviária Federal. Como apresentava um aparente surto, foi levada para um hospital psiquiátrico.

Pelo desamparo do seu filho num momento de desespero e pelos riscos que corria, mas que acabou sendo acolhido por uma pessoa estranha, no caso o motorista William, é que o pai fez questão de fazer o agradecimento. "Peço que vocês transmitam o meu agradecimento. Ele é o meu herói", destacou.

Dias após o ocorrido, em depoimento para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, realizada no Estado, em depoimento a mão relatou que a criança era abusada pelos avós e tios. Nos mesmo dia os dois - avô e tio - foram presos durante depoimento. A mulher casada com o avô materno não estava presente no local, mas contra ela também há um mandado de prisão e ela é agora considerada foragida. Na mesma ocasião foi informado que a polícia baiana teria cumprido mandado de busca e apreensão na fazenda do avô, em Itacaré, Bahia, onde teriam sido encontradas armas.

RETORNO

O pai e a atual noiva seguem ainda hoje para Montevidéu, no Uruguai, onde residem. Ele chegou ao Estado na última segunda-feira, logo após tomar conhecimento, pela imprensa, da situação em que se encontrava seu filho e a ex-esposa. Ontem, após a audiência realizada na 1ª Vara da Infância e da Juventude da Serra, ele relatou que a Justiça havia tomado a decisão esperada ao entregar a guarda da criança para a mãe. "O que considero uma pequena vitória é que foram estabelecidas algumas condições e que terei acesso a visitações. Rezo para que minha ex-esposa não volte a ter outro colapso mental e que a Justiça não se arrependa de sua decisão", declarou.

A entrega da guarda da criança para a mãe foi da juíza Gladys Henriques Pinheiros, após audiência realizada na tarde desta quarta-feira (30), com os familiares. De acordo com informações da magistrada, por intermédio da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, a mãe foi considerada apta a receber a guarda. "Mãe e filho possuem forte vínculo afetivo e ficou comprovado que a mãe só queria proteger a criança ao deixá-la na BR 101", informou.

Foi determinado que a criança, a mãe e a avó materna deixem o rumo e sigam para Córdoba, na Argentina, onde vão residir. Os três deixam o Estado ainda nesta quinta-feira (31). Na audiência foi garantido ao pai o direito de visitação e ainda determinado que ele forneça pensão alimentícia. O caso foi encerrado no Estado. Ainda tramita na justiça baiana o processo criminal contra os familiares, sobre as acusações de abuso contra a criança e a presença de armas na fazenda do avô materno.

"Fiz o que era certo", afirma motorista

Moreira, que resgatou a criança abandonada às margens da rodovia, afirma que pensou na família do menino. "Eu fiz o papel de um bom samaritano. Fiz o que era certo. Imagina o desespero de seu filho sumir e você não saber pra onde foi? Eu fiz pela criança, que teria seu destino mudado e uma família desesperada".