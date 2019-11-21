Entenda a história da foto do pai ajoelhado ao ver a filha nascer no ES

O administrador Vinicius Bragatto ajoelhado diante da filha Isabela Crédito: Acervo pessoal

A Gazeta conversou com o administrador Vinicius Bragatto, de 30 anos, que contou tudo que passou ao lado da mulher, a funcionária pública Larissa Lorenzoni, 33, até o momento que conheceu a menina Isabela. No início da tarde desta quinta (21) a fotografia já tinha quase sete mil curtidas no Uma foto viralizou nas redes sociais desde a última segunda-feira (18). Na imagem: um pai ajoelhado no hospital enquanto rezava de frente para filha que havia acabado e nascer. A reportagem deconversou com o administrador Vinicius Bragatto, de 30 anos, que contou tudo que passou ao lado da mulher, a funcionária pública Larissa Lorenzoni, 33, até o momento que conheceu a menina Isabela. No início da tarde desta quinta (21) a fotografia já tinha quase sete mil curtidas no Facebook e cerca de 2 mil compartilhamentos.

Moradores de Colatina, Região Noroeste do Estado, Vinicius Bragatto e Larissa Lorenzoni estão juntos há nove anos e há cerca de três oficializaram a união. Ser pai sempre foi um sonho para o administrador, mas na primeira tentativa, o casal enfrentou um dos momentos mais difíceis da relação: Larissa sofreu um aborto espontâneo em agosto de 2018.

"Foi muito difícil para nós. Mas confiamos em Deus de que as coisas iriam acontecer na hora certa. No início de 2019 soubemos que a Larissa estava grávida de novo. Mas aí vieram outras dificuldades. Era uma gravidez de gêmeos e um deles não desenvolveu. Um embrião estava com 1cm, enquanto o outro estava 0,5mm. Como estava bem no início da gestação e o outro não desenvolvia, o próprio organismo da minha filha o absorveu. Durante a gestação minha mulher ainda teve deslocamento de placenta", explica.

Apesar do risco, a gravidez de Larrisa seguiu e após meses aguardando pelo nascimento da menina, finalmente os pais de primeira viagem puderam ver o rosto de Isabela pela primeira vez. Às 19h34 da última segunda-feira (18) Larissa deu a luz à filha, que nasceu saudável e com 3.250 quilos, em um hospital particular de Colatina. Mãe e filha não tiveram qualquer complicação.

Mãe e filha após o nascimento de Isabela Crédito: Acervo pessoal

"Esse foi um dos momentos mais importantes das nossas vidas. Ser pai sempre foi um sonho e passamos por tantas coisas difíceis até chegarmos nessa realização que quando vi minha filha eu só queria ajoelhar e agradecer à Deus por tudo ter dado certo. Tinha uma enfermeira no local que perguntou se queríamos fotos e nós respondemos que sim. Foi quando ela fez esse registro", lembrou.

Logo depois, Vinicius postou a fotografia no Facebook e ficou surpreso com a quantidade de amigos e conhecidos se emocionando com a imagem, que já passou de 600 reações e 170 comentários. A imagem viralizou e na última quarta-feira (20) o administrador de uma página sobre paternidade no Facebook entrou em contato com Vinicius, pedindo a autorização para postar as fotos.

No início da tarde desta quinta (21) a fotografia já tinha quase sete mil curtidas na página, no Facebook, e cerca de 2 mil compartilhamentos. Junto com as fotos, um texto escrito por Vinicius fala um pouco sobre o momento registrado pela enfermeira: "Aquele momento em que você realmente descobre o verdadeiro motivo de estar neste mundo. À Deus, digo obrigado; à minha mulher, eu te amo; e à minha filha, seja bem-vinda! Obrigado Senhor pelo maior presente que já recebi na minha vida", comemorou.