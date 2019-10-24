'Pagador de Promessas' distribui mais de 5 mil acarajés em Vitória

Um pagador de promessas distribuiu mais de 5 mil acarajés na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória nesta quarta-feira (23). O autor da promessa é o Edivan Alves, que sonhava em experimentar a iguaria baiana quando ainda tinha oito anos.
"Eu já trabalhava na roça. Quando passava em frente um tabuleiro de acarajé, via aquela fartura, era doido para comer e não tinha dinheiro. E aí prometi a Cosme e Damião que todo ano, no dia deles, eu iria distribuir acarajé e comida para o povo", contou.
A tradição já dura 34 anos. Destes, 22 anos da promessa foram cumpridos em Vitória. Lá no Centro, cada um ganhou um prato com dois acarajés: um para Cosme e outro para Damião.
Para dar conta de tanta demanda, Edivan ganha a ajuda de mais de 20 pessoas, entre elas, Reinaldo Alves. "Até tiver massa, até tiver material e cliente, vou estar aqui fritando", disse animado.
Com informações da TV Gazeta