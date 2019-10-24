Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Pagador de Promessas' distribui mais de 5 mil acarajés em Vitória
Centro de Vitória

'Pagador de Promessas' distribui mais de 5 mil acarajés em Vitória

Edivan Alves, conhecido como 'O Rei do Acarajé', distribui a iguaria baiana no Centro de Vitória no dia de Cosme e Damião há 22 anos

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 13:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 13:21
Edivan Alves é conhecido como "O Rei do Acarajé" Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um pagador de promessas distribuiu mais de 5 mil acarajés na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória nesta quarta-feira (23). O autor da promessa é o Edivan Alves, que sonhava em experimentar a iguaria baiana quando ainda tinha oito anos.
"Eu já trabalhava na roça. Quando passava em frente um tabuleiro de acarajé, via aquela fartura, era doido para comer e não tinha dinheiro. E aí prometi a Cosme e Damião que todo ano, no dia deles, eu iria distribuir acarajé e comida para o povo", contou.
Edivan Alves é conhecido como "O Rei do Acarajé" Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A tradição já dura 34 anos. Destes, 22 anos da promessa foram cumpridos em Vitória. Lá no Centro, cada um ganhou um prato com dois acarajés: um para Cosme e outro para Damião.
Para dar conta de tanta demanda, Edivan ganha a ajuda de mais de 20 pessoas, entre elas, Reinaldo Alves. "Até tiver massa, até tiver material e cliente, vou estar aqui fritando", disse animado.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Charcutaria ganha espaço na gastronomia do Espírito Santo

Cresce busca por cursos de gastronomia online e presenciais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados