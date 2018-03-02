Padre rebate Homero Mafra: 'Palavras infundadas contra servo de Deus'

"Não houve desrespeito à Justiça, porque um padre tem o dever de manter o sigilo não somente sobre o ato da confissão, mas também sobre o conjunto do atendimento pastoral", justificou o sacerdote Crédito: Nestor Muller | Arquivo GZ | 2010

mentido e desrespeitado a Justiça durante audiência do caso Milena Gottardi, no dia 23 de janeiro, lamentou que "palavras infundadas e ofensivas sejam pronunciadas contra um servo de Deus no estrito exercício de seu ministério". Ele conta que se recusou a dar informações sobre o contato dele com Hilário Frasson e Milena Gottardi no período antes do crime, o que é previsto na lei. O padre Pedro Luchi, que foi acusado pelo advogado Homero Mafra de ter, lamentou que "palavras infundadas e ofensivas sejam pronunciadas contra um servo de Deus no estrito exercício de seu ministério". Ele conta que se recusou a dar informações sobre o contato dele com Hilário Frasson e Milena Gottardi no período antes do crime, o que é previsto na lei.

"Não houve desrespeito à Justiça, porque um padre tem o dever de manter o sigilo não somente sobre o ato da confissão, mas também sobre o conjunto do atendimento pastoral", justificou o sacerdote em uma carta enviada à imprensa.

Ele explica que não só o Código do Direito Canônico como o Código de Processo Penal proíbem o depoimento padres e outros profissionais no âmbito de deu respectivo atendimento.

Pedro Luchi termina pronunciamento invocando a Deus. "Invoco a Deus, Juiz do mundo moral, Aquele que 'julgará o mundo com justiça e as nações segundo Sua verdade' (Sl 96,13)".

A reportagem entrou em contato com Homero Mafra, mas ele informou que não vai se manifestar.

O CASO

Segundo Mafra, o padre se negou a responder duas das perguntas do advogado e acabou dispensado pela defesa de Hilário. "Foi um não depoimento. O padre se furtou a cumprir o seu dever de testemunha. Perguntas objetivas, que não diziam respeito ao segredo do confessionário. Nós não faríamos nenhuma pergunta que zelasse sobre o segredo. O padre se recusou a responder. Na verdade, foi um 'não depoimento', um ato de clara afronta ao Poder Judiciário. Não é por ser padre, por ter ministério religioso, ou ter qualquer profissão, por mais importante que seja, que a pessoa possa se negar a prestar esclarecimentos ao Poder Judiciário. Ele não cumpriu o dever dele", afirmou o advogado.

Ainda segundo Homero Mafra, Padre Luchi "mentiu" quando disse que tinha pouco contato com Hilário e Milena. "Um pergunta, por exemplo, que foi feita e ele se recusou a responder, foi se ele foi à casa do Hilário. Eu não perguntei o que ele foi fazer, eu perguntei se ele foi. E ele disse que isso estava sob sigilo. Eu não sei se a visita de alguém a uma casa pode se considerar sob sigilo confessionário. Eu não iria perguntar o que ele foi fazer lá, eu apenas perguntei se ele foi. Por que ele disse que tinha pouco contato com Hilário e, nesse ponto, ele mentiu, porque ele foi várias vezes à casa de Hilário. Ele nega, dizendo que só tinha feito o casamento, mas ele deve prestar contas à consciência dele", argumentou.