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PAC: chegou a hora de avaliar o Padrão de Atendimento Capixaba

Bem ou mal atendido? Cara feia? Conte as situações que você já passou no comércio ou ao contratar serviços no ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 18:11

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 18:11

Nas mesas de bar, no comércio de rua, em shoppings ou ao contratar um profissional para executar um serviço, não faltam relatos sobre a baixa qualidade do atendimento ao cliente. Mas será que essa é uma característica realmente forte do mercado no Espírito Santo?
É exatamente isso que queremos saber. E para isso, precisamos da sua ajuda para avaliar o tão comentado PAC - Padrão de Atendimento Capixaba.
Você pode nos ajudar respondendo a esse pequeno formulário que preparamos. É bem rápido. Se você já tiver passado por alguma situação de baixa qualidade do atendimento, vale escrever um pequeno relato. Será bastante útil.
A partir daí, pretendemos descobrir qual a qualidade do atendimento ao consumidor em nosso Estado. Se você está na bronca com alguma situação de mau atendimento, essa é a hora de desabafar!

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