PAC: chegou a hora de avaliar o Padrão de Atendimento Capixaba

Nas mesas de bar, no comércio de rua, em shoppings ou ao contratar um profissional para executar um serviço, não faltam relatos sobre a baixa qualidade do atendimento ao cliente. Mas será que essa é uma característica realmente forte do mercado no Espírito Santo?

É exatamente isso que queremos saber. E para isso, precisamos da sua ajuda para avaliar o tão comentado PAC - Padrão de Atendimento Capixaba.

Você pode nos ajudar respondendo a esse pequeno formulário que preparamos. É bem rápido. Se você já tiver passado por alguma situação de baixa qualidade do atendimento, vale escrever um pequeno relato. Será bastante útil.