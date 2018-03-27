Ovinho de Páscoa 'raiz' ajuda universitária a manter estudos no ES

Universitária Amanda Koehler tem feito sucesso com sua produção de ovinhos recheados em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

Quando ela entrou no ônibus de Vitória carregando uma cesta cheia de ovinhos que pareciam sorrir para quem os olhasse, os passageiros do coletivo não disfarçaram a curiosidade em saber o que eram aqueles bonequinhos e para onde eles iriam.

Foi então que uma mulher em pé tomou um nas mãos e perguntou como era feito. Na hora, a estudante de pedagogia Amanda Koehler Salviato explicou que os ovinhos estavam à venda, que foram feitos por ela e que parte daqueles já estavam encomendados por servidores da Assembleia Legislativa: fato é que ela vendeu metade do que carregava no curto trajeto ao seu destino.

Universitária Amanda Koehler tem feito sucesso com sua produção de ovinhos recheados em Vitória Crédito: Luciana Castro

Amanda tem 25 anos e está no quarto ano de pedagogia. Ela é de Domingos Martins e trouxe a tradição dos ovinhos de lá. Desde criança, a avó Nilza fazia com os netos a tradicional "caça aos ovos". Aqui, na capital, o recheio foi repensado por conta do clima quente, mas o sucesso de procura bateu todos os recordes esse ano, como conta Amanda.

"Em Domingos Martins a gente recheia com paçoquinha caseira (amendoim torrado, açucar e fubá), porque lá é uma tradição quem vem dos alemães. Mas aqui fiquei com receio de as pessoas não gostarem tanto então fiz com jujubinha. Não derrete. E todo mundo gosta muito do ovinho em si. Teve uma criança que comprou e não quis quebrar para comer. Preferiu guardar de lembrança", conta.

Os ovinhos são vendidos por R$3 a unidade. Mas se levar dois sai a R$5 o par. Um valor pequeno para tanto trabalho e carinho no preparo, mas que garante uma ajuda nos custos da faculdade e moradia da estudante, que faz estágio e não consegue conciliar outro trabalho fixo.

"Faço os ovinhos desde 2012 em Domingos Martins. Esse é o quarto ano que vendo em Vitória. Desta vez fizemos um total de 900. É trabalhoso porque eu deixo os ovos de molho, higienizo, lavo e coloco para secar no sol por dois dias. Minha avó e meu namorado Bruno me ajudaram também. Mas o rostinho sou só eu mesma que faço. Brinco que cada um tem uma personalidade. Uns riem mais, outros menos. Trabalho dá, mas tenho praticamente 100% de lucro, apesar de ter mantido o preço desde quando comecei", relata.

Como a estudante conseguiu juntar tantos ovos? Ela explica que parte foi doado pela avó, que fez bolos, quindins e quitandas durante o ano, outra parte veio de uma fábrica em Domingos Martins e 300 ela comprou só as cascas.

Quase terminando a faculdade de pedagogia, Amanda, que escolheu a profissão para trabalhar com educação especial, diz também ter se encantado pelo universo infantil e quer seguir carreira ensinando crianças.



