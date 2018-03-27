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Com doçura e afeto

Ovinho de Páscoa 'raiz' ajuda universitária a manter estudos no ES

Amanda Koehler Salviato aproveita a casca de ovos, recheia, pinta e faz sucesso com arte que tem encantado moradores de Vitória

Publicado em 27 de Março de 2018 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 17:40
Universitária Amanda Koehler tem feito sucesso com sua produção de ovinhos recheados em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
Quando ela entrou no ônibus de Vitória carregando uma cesta cheia de ovinhos que pareciam sorrir para quem os olhasse, os passageiros do coletivo não disfarçaram a curiosidade em saber o que eram aqueles bonequinhos e para onde eles iriam.
Foi então que uma mulher em pé tomou um nas mãos e perguntou como era feito. Na hora, a estudante de pedagogia Amanda Koehler Salviato explicou que os ovinhos estavam à venda, que foram feitos por ela e que parte daqueles já estavam encomendados por servidores da Assembleia Legislativa: fato é que ela vendeu metade do que carregava no curto trajeto ao seu destino. 
Universitária Amanda Koehler tem feito sucesso com sua produção de ovinhos recheados em Vitória Crédito: Luciana Castro
Amanda tem 25 anos e está no quarto ano de pedagogia. Ela é de Domingos Martins e trouxe a tradição dos ovinhos de lá. Desde criança, a avó Nilza fazia com os netos a tradicional "caça aos ovos". Aqui, na capital, o recheio foi repensado por conta do clima quente, mas o sucesso de procura bateu todos os recordes esse ano, como conta Amanda. 
"Em Domingos Martins a gente recheia com paçoquinha caseira (amendoim torrado, açucar e fubá), porque lá é uma tradição quem vem dos alemães. Mas aqui fiquei com receio de as pessoas não gostarem tanto então fiz com jujubinha. Não derrete. E todo mundo gosta muito do ovinho em si. Teve uma criança que comprou e não quis quebrar para comer. Preferiu guardar de lembrança", conta.
Os ovinhos são vendidos por R$3 a unidade. Mas se levar dois sai a R$5 o par. Um valor pequeno para tanto trabalho e carinho no preparo, mas que garante uma ajuda nos custos da faculdade e moradia da estudante, que faz estágio e não consegue conciliar outro trabalho fixo.   
"Faço os ovinhos desde 2012 em Domingos Martins. Esse é o quarto ano que vendo em Vitória. Desta vez fizemos um total de 900. É trabalhoso porque eu deixo os ovos de molho, higienizo, lavo e coloco para secar no sol por dois dias. Minha avó e meu namorado Bruno me ajudaram também. Mas o rostinho sou só eu mesma que faço. Brinco que cada um tem uma personalidade. Uns riem mais, outros menos. Trabalho dá, mas tenho praticamente 100% de lucro, apesar de ter mantido o preço desde quando comecei", relata. 
Como a estudante conseguiu juntar tantos ovos? Ela explica que parte foi doado pela avó, que fez bolos, quindins e quitandas durante o ano, outra parte veio de uma fábrica em Domingos Martins e 300 ela comprou só as cascas.  
Quase terminando a faculdade de pedagogia, Amanda, que escolheu a profissão para trabalhar com educação especial, diz também ter se encantado pelo universo infantil e quer seguir carreira ensinando crianças. 
 
 

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