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Em Vila Velha

Outra vez: puxada de rede chama atenção pela quantidade de peixes em Itapoã

Com farta variedade de peixes, pescadores comemoram a fartura e as boas vendas na manhã desta quinta-feira (9), em Vila Velha

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 11:46
A puxada desta quinta-feira rendeu cerca de 3 toneladas de peixe Crédito: Ricardo Medeiros
A cena é quase sempre a mesma, porém cada puxada de rede do mar de Vila Velha que sai cheia da água é motivo de comemoração para os pescadores, que não podem reclamar da fartura nestes primeiros dias de 2020. Se nesta quarta-feira (8) o peixe que apareceu em abundância foi o bonito, nesta quinta-feira (9), teve pescado de todo tipo. Pescadinha, manjuba, sarda, atum e várias outras foram capturadas.

Aconteceu de novo: puxada de rede rende quase três toneladas de pescado em Vila Velha

Segundo os trabalhadores da Colônia de Pescadores de Itapoã, a quantidade foi menor, mas ainda assim as quase três toneladas de peixe atenderam a quem aguardava ansiosamente pelo pescado no local. Pessoas se amontoaram em volta da rede e também nos barcos onde os peixes foram condicionados e vendidos em sequência.

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