Outra vez: puxada de rede chama atenção pela quantidade de peixes em Itapoã

A cena é quase sempre a mesma, porém cada puxada de rede do mar de Vila Velha que sai cheia da água é motivo de comemoração para os pescadores, que não podem reclamar da fartura nestes primeiros dias de 2020. Se nesta quarta-feira (8) o peixe que apareceu em abundância foi o bonito, nesta quinta-feira (9), teve pescado de todo tipo. Pescadinha, manjuba, sarda, atum e várias outras foram capturadas.
Aconteceu de novo: puxada de rede rende quase três toneladas de pescado em Vila Velha
Segundo os trabalhadores da Colônia de Pescadores de Itapoã, a quantidade foi menor, mas ainda assim as quase três toneladas de peixe atenderam a quem aguardava ansiosamente pelo pescado no local. Pessoas se amontoaram em volta da rede e também nos barcos onde os peixes foram condicionados e vendidos em sequência.