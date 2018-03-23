Outono chega com pancadas de chuva em todo ES

O primeiro final de semana do outono chega com pancadas de chuva em todo Estado. O Climatempo informa que o sol deve aparecer, mas pancadas de chuva podem acontecer a qualquer momento.
Nesta sexta-feira (23), em Vitória, pode chover a qualquer momento. As pancadas de chuva podem vir acompanhadas de ventos. Apesar disso, o céu não fica completamente fechado, possibilitando períodos de sol e calor. A temperatura máxima esperada é de 28°C e a mínima é 23°C.
No sábado (24) há maior probabilidade de chuva para a região Norte do Estado. Nas outras áreas pode chover a qualquer momento, mas o sol aparece mais forte e o tempo fica quente. A máxima pode chegar a 29°C e, a mínima, a 22°C.
Já no domingo (25), o período em que existe maior probabilidade de chuva é à tarde. As pancadas podem vir com intensidade moderada ou forte. A manhã deve ser de sol e calor. A temperatura pode variar de 30°C a 22°C.