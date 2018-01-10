Ostente no verão: conheça luxos que cabem no bolso

Neymar ostenta nas redes sociais passeio de lancha em Fernando de Noronha Crédito: Reprodução/Instagram

Passeios de lancha, voos panorâmicos, café da manhã em uma vista privilegiada, drinques especiais e um fotógrafo exclusivo para registrar esses momentos. Já pensou que essas ostentações são possíveis? Curtir as belezas das praias capixabas em um veleiro com seus amigos pode custar apenas R$ 33 por pessoa. Para te ajudar a aproveitar esse verão, o Gazeta Online separou algumas extravagâncias que cabem no seu bolso e ainda causam inveja no Instagram.

Próximo à Praça dos Desejos, na Curva da Jurema, em Vitória, os capixabas podem contratar passeios de veleiros. São vários tamanhos e preços, mas entre as opções tem a embarcação que pode ser dividida entre seis adultos por R$ 200. O percurso, que dura 40 minutos, é guiado por um professor da Náutica One.

Um sobrevoo pela Praia de Itaparica, Praia de Itapoã, Praia da Costa, Convento da Penha, Terceira Ponte e Canal de Vitória custa R$ 324. A aeronave do Aeroclube, que fica na Barra do Jucu, em Vila Velha, possui quatro assentos, sendo três reservados para os passageiros, que podem dividir o valor. O passeio tem um tempo estimado de 20 a 25 minutos.

Já um passeio de lancha pode ser fechado por R$ 450 reais a hora. O serviço pode ser dividido em até quatro pessoas. Segundo a empresa Clitter Marítima, o tempo mínimo para locação é de três horas. O aluguel inclui tripulação e combustível. As pessoas podem levar comidas e bebidas para desfrutar enquanto aproveitam a vista.

VISTA INCRÍVEL

O Hotel Senac Ilha do Boi tem uma das vistas mais bonitas da Capital. Você pode se hospedar no local e aproveitar o dia por R$ 283. O valor é para casal e inclui café da manhã, acesso a piscina e sauna. Se o preço ficou salgado, você ainda pode aproveitar o luxo tomando um chá da tarde nas dependências do hotel. Não precisa ser hóspede para usufruir do serviço. O preço é de R$ 29 por pessoa e os quitutes ficam disponíveis das 16 horas às 20 horas em dia de semana. Nos sábados e domingos o horário é de 18 horas às 20 horas.

Se você quer ter um contato mais direto com a natureza, uma opção é a tarifa promocional da pousada Peterle, em Pedra Azul, na região de Domingos Martins. Neste mês, a diária para o casal custa a partir de R$ 250. O valor inclui café da manhã, piscina, sala de jogos, sauna e trilhas para caminhada.

Registro feito em um dos voos panorâmicos do Aeroclube Crédito: Divulgação/Aeroclube

RESTAURANTE EM CASA

Se você quer marcar um encontro mais intimista na sua casa, a personal chef Anna Arreguy trabalha com esse tipo de serviço. Sem cardápio fixo, cada menu é preparado exclusivamente para o cliente e suas preferências culinárias. O preço depende da quantidade de pessoa e das exigências do anfitrião. Mas a chef garante: não é preciso se preocupar com nada.

Outra ostentação que vale a pena é contratar o serviço de personal drink. Por um valor entre R$ 45 e R$ 70 por pessoa você pode aproveitar quatro horas de bebidas personalizadas em um encontro com no mínimo 20 amigos. Segundo o bartender Hudson Barnabé Machado, o valor varia devido ao destilado, que pode ser nacional ou importado.

Para que todos esses momentos sejam devidamente compartilhados e curtidos nas redes sociais, que tal contratar um fotógrafo para registrar seu dia? A tendência, que é comum no universo dos famosos e das blogueiras, tem caído no gosto popular. O fotógrafo Vitor Carvalho explicou que já foi chamado para fotografar um encontro em um condomínio e até um dia na praia.

Na praia a pessoa leva aqueles balões bonitos e faz aquela composição com o céu. A foto fica linda. Pelo Wi-FI da câmera eu já passo as fotos pelo WhatsApp para o cliente. Ter um fotógrafo do lado é um luxo, mas vale a pena sim.

A fotógrafa Ézila Medeiros, que trabalha em parceria com a sócia Ana Flávia Faria, explicou que essa tendência é chamada de lifestyle, muito comum no Rio de Janeiro e em São Paulo. Outra abordagem que as especialistas registram é a chamada love yourself que tem como objetivo resgatar a autoestima de mulheres.

A gente acompanha o dia da pessoa, faz foto em casa, na praia ou em uma cachoeira. Onde a cliente preferir. Inclusive fazemos foto embaixo da água. Na Ilha Pituã, em Vila Velha, a água é cristalina e os registros ficam lindos, explicou Ézila.

ESCOLHA O SEU LUXO

PASSEIOS NO MAR

Náutica One

Curva da Jurema, próximo à Praça dos Desejos, em Vitória

Caiaque individual: R$ 25 por 40 minutos

Caiaque duplo: R$ 30 por 40 minutos

Stand Up Paddle: R$ 30 por 40 minutos

Veleiro para dois adultos e uma criança: R$ 120 reais por 40 minutos

Veleiro para quatro adultos: R$ 150 por 40 minutos

Veleiro para seis adultos: R$ 200

Veleiro para oito adultos: R$ 600 por uma hora e meia (a embarcação conta com banheiro e cozinha)

Contato: 99983-3604 - Edmar Zouain

Clitter Marítma

Aluguel de lancha

Até quatro pessoas. R$ 450 a hora. Mínimo de três horas para locação.

Aluguel de veleiro

Até seis pessoas. R$ 300 a hora. Mínimo de três horas para locação.

Os valores incluem tripulação e combustível.

VOO PANORÂMICO

Aeroclube

O Aeroclube do Espírito Santo, que fica na Barra do Jucu, Vila Velha, oferece passeios de voos panorâmicos, em três rotas. Basta marcar no telefone 3260-1136, das 8h às 17h. O passeio pode ser dividido em até três pessoas. Conheça as rotas disponíveis:

Rota 1

Sobrevoo pela Praia de Itaparica, Praia de Itapoã, Praia da Costa, Convento da Penha, Terceira Ponte, Canal de Vitória e retorno ao Aeroclube. Tempo estimado: 20 a 25 minutos. Valor: R$ 324.

Rota 2

Saindo do Aeroclube, sobrevoo em Ponta da Fruta, Setiba, Guarapari, Porto de Ubú e retorno ao Aeroclube. Tempo estimado: 30 a 35 minutos. Valor: R$ 480.

Rota 3

Ponta da Fruta, Setiba, Guarapari, Meaipe, Porto de Ubú e retorno ao Aeroclube. Tempo estimado: 45 minutos a 55 minutos. Valor R$ 504.

HOTÉIS

Hotel Senac

No alto da Ilha do Boi, em Vitória, o Hotel Senac tem uma das vistas mais bonitas da Capital. A diária na categoria luxo para casal custa R$ 283. O valor inclui café da manhã, piscina e sauna. Reservas podem ser feitas pelo telefone (27) 3345-0111.

Café da manhã

O local serve café da manhã para as pessoas que não são hóspedes no local. O valor é de R$ 35 por pessoa, de 6 horas às 10 horas.

Chá da tarde

O hotel também serve o chá da tarde todos os dias da semana. O valor é de R$ 29 por pessoa. De segunda a sexta-feira, o horário é de 16 horas às 20 horas. Sábado e domingo o horário é de 18 horas às 20 horas.

Sheraton Vitória

De segunda a quinta-feira, a diária classic para casal custa R$ 260. Já de sexta a domingo, a diária para casal sai mais barato, por R$ 240. O café da manhã é cortesia do hotel que conta com internet WI-FI liberada. Os hóspedes também podem aproveitar piscina, sauna e academia na cobertura da unidade. Para efetuar uma reserva, o interessado poderá ligar diretamente para o hotel através do tel: (27) 2125-8000, enviar um e-mail para: [email protected] ou acessar o site: www.sheratonvitoria.com.br.

Pousada Peterle

Com vista privilegiada para a Pedra Azul, a pousada conta com uma tarifa promocional no mês de janeiro. A diária para casal sai a R$ 250. No valor inclui café da manhã, piscina, sauna, sala de jogos e trilhas para caminhada. Para reservas, os interessados devem entrar em contato nos números (27) 99901-6291 / (27) 3248-1171.

Pontal de Ubu

A diária no hotel que fica no meio do mar de Anchieta sai a R$ 530 o casal. No valor inclui café da manhã. Os hóspedes podem aproveitar a piscina, salão de jogos, quadra de tênis, campo society, quadra de futevôlei, sauna seca e à vapor, academia, além de ter um acesso exclusivo a praia.

PERSONAL DRINQUE

Para 20 pessoas, o valor varia de R$ 40 a R$ 70 para desfrutar de drinques personalizados em quatro horas. O preço depende do destilado escolhido pelo cliente, que pode ser nacional ou importado. Contato: Hudson Barnabé Machado: (27) 99982-3369.

PERSONAL CHEF

Trabalho personalizado e cardápio definido de acordo com as preferências dos clientes. Valor não informado já que depende da quantidade de pessoas e das comidas que serão servidas. Contato: Anna Arreguy: (27) 99850-0435.

FOTOS NAS REDES SOCIAIS

Resgate da autoestima

Fotos lifestyle e love yourself são realizadas pela Ézila Medeiros. O valor varia entre R$ 400 e R$ 500. Os locais das fotos podem ser escolhidos pelos clientes. A fotógrafa também faz foto debaixo da água.

Composições com o ambiente