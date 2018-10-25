Ossada é encontrada durante obras em delegacia em Vitória

Uma ossada foi encontrada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), localizada na bairro Jucutuquara, em Vitória . O prédio está em reformas e os ossos estavam enterrados em uma profundidade de aproximadamente 40 centímetros.

Os pedreiros que trabalham na obra contaram que a ossada foi encontrada na tarde desta quarta-feira (24) enquanto cavavam nos fundos do edifício. Eles ficaram assustados com a descoberta e suspenderam o trabalho no local, que pode conter mais ossos.

Na área está prevista a instalação de uma nova tubulação de esgoto. Ainda não é possível afirmar os ossos são de uma pessoa ou animal.

O prédio da DPCA está em reforma há aproximadamente três meses. Durante esse período a delegacia foi transferida para a Reta da Penha, em Vitória.

A equipe de perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher e analisar a ossada.

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Ao observar os ossos por fotografias enviadas pelo Gazeta Online, o ex-médico legista do Departamento Médico Legal (DML) José Carlos Frasson, afirmou que não possuem semelhança com ossos humanos. Pelas dimensões, tipos de osso e diâmetro se assemelha mais a ossos de animais de médio porte para cima, explicou.