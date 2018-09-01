Os caminhoneiros estão organizando outra greve?

Em maio deste ano, os caminhoneiros de todo Brasil realizaram uma paralisação durante 10 dias. ANa ocasião, o abastecimento de alimentos foi suspenso e voos cancelados, além da falta de combustíveis em vários postos do país. Na época, entre as reivindicações da classe estava o controle do preço do diesel e o fim da cobrança de pedágio para eixos suspensos.