Os 20 gargalos que fecham o trânsito da Grande Vitória

O excesso de veículos deixa o tráfego mais lento na entrada da Segunda Ponte Crédito: Marcelo Prest

Quem enfrenta o trânsito na Grande Vitória sabe que em alguns trechos é preciso muita paciência para chegar ao destino, especialmente no início da manhã e final da tarde. Isso porque juntos os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra acumulam 20 trechos que se transformam em funis nos horários de pico. O que se espera, agora, é a solução: afinal, o que está sendo feito para garantir avenidas livres de gargalos no futuro?

Em Vila Velha, o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, Oberacy Emmerich Junior, afirma que a limitação da capacidade viária da Terceira Ponte é o que ocasiona grande parte dos gargalos, como é o caso dos cruzamentos entre a Avenida Ceará e a Hugo Musso; a Avenida Antônio Ataíde e a Francelina Setúbal e em trechos da Avenida Luciano das Neves, onde a situação se complica mais devido à presença de shoppings e órgãos públicos.

Como a ponte é administrada pela Rodosol, há até radares que não são de competência do município e isso influencia na organização, diz ele, que afirma que a prefeitura tem se reunido com a Rodosol em busca de melhorias, enquanto a fiscalização da guarda e otimizações dos semáforos são feitas. No caso da Luciano das Neves, um projeto para criação de mais acessos é estudado junto ao governo estadual.

O problema também é recorrente em pontos que dão acesso aos bairros. Um dos mais críticos fica na Avenida Carlos Lindenberg, na entrada para os bairros Ibes e Aribiri. Lá será feita uma otimização dos tempos dos semáforos.

VITÓRIA

Já na Capital, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann, diz que os congestionamentos também provocados pela Terceira Ponte se estendem desde a Avenida Dukla de Aguiar até a Reta da Penha, a Avenida Maruípe e a Saturnino de Brito. Na Reta da Penha, a situação piora devido às obras na Avenida Leitão da Silva. Ela seria uma alternativa para os motoristas, mas não tem sido usada, diz.

Outros problemas da cidade são as saídas da Vila Rubim e a Segunda Ponte. O secretário diz que a administração municipal vem investindo nas linhas verdes para os ônibus e incentivando o uso do transporte coletivo.

Entre a orla da Capital e a divisa com a Serra, a Avenida Norte-Sul também gera transtornos. Apesar disso, a solução do problema está longe de acontecer. Segundo Hoffmann, a única forma de melhorar seria a criação de uma nova via. O novo Plano Diretor Urbano prevê essa melhoria, mas ele ainda está sob análise da Câmara.

Na Serra, os três trechos mais congestionados estão na mesma região: no cruzamento da Norte-Sul com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes; na altura do Terminal Carapina e na altura de Bairro de Fátima. A curto prazo, a secretária de Desenvolvimento Urbano, Mirian Soprani, diz que será possível melhorar a sinalização de toda a Norte-Sul a partir de um convênio com o Detran.

Já a médio e longo prazo, o plano diretor da cidade prevê novas obras: em Bairro de Fátima, uma passagem de nível (mergulhão) será construída. A prefeitura também possui um projeto de melhorias na intersecção da BR 101 na altura da UPA de Carapina, que já foi apresentado à Eco101. Também é previsto um sistema binário entre a Norte Sul e a Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro, no qual a rodovia passaria a operar em sentido único para Laranjeiras e a Lourival Nunes seria a via de retorno, explica.

CARIACICA

Em Cariacica, a construção da rodovia estadual Leste-Oeste e da Avenida Alice Coutinho são a promessa de reduzir o fluxo viário na BR 262 (de Alto Lage a Jardim América), na Avenida América, em Jardim América e na Avenida Mariano Firme, que passa por Bela Vista e Castelo Branco. Segundo o secretário de Defesa Social, Alexandre Ribeiro, a construção de um muro paralelo ao Terminal de Campo Grande fará com que a Avenida Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, torne-se via de mão única, melhorando a passagem.

MUDANÇA PARA REDUZIR FLUXO NA 3ª PONTE

Transferência da praça de pedágio da Terceira Ponte está em estudo Crédito: Marcelo Prest

A transferência total ou parcial do pedágio da Terceira Ponte poderia ser o caminho mais curto para a redução do histórico congestionamento nos acessos à principal travessia entre as cidades. A tese é defendida dos dois lados: tanto pelo o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Junior, quanto pelo secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann.

Segundo o coronel Oberacy, a sugestão já foi feita à Rodosol, concessionária que administra a ponte. Se quem viesse de Vitória pudesse pagar o pedágio em Vila Velha, a quantidade de veículos que entram seria liberada aos poucos e teríamos um volume mais diluído. Da mesma forma, se o pedágio fosse transferido todo para cá, concentrado em só um sentido, quem saísse de Vila Velha passaria direto sem pagar e quem voltasse para cá ficaria retido em cima da ponte apenas, explica.





Com o aglomerado restrito aos cerca de 2 km da ponte, Tyago Hoffmann acrescenta que os demais pontos, como a praça do Cauê e a Avenida Saturnino de Brito ficariam livres. Seria uma melhoria significativa, pois hoje até quem não precisa passar pela ponte sofre com o trânsito que ela gera.

No entanto, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos (Arsp) informa que enquanto o contrato de concessão firmado entre o Estado e a Rodosol continuar na Justiça e, portanto, sob litígio, a realização de investimentos que não foram previstos originalmente pelo acordo não pode acontecer. Está sendo avaliada uma possível dívida de R$ 600 milhões da Rodosol com o governo, que foi apontada por uma auditoria do Tribunal de Contas.

Secretário: semáforos não são motivo de congestionamentos

Contrariando a reclamação de muitos motoristas, Tyago Hoffmann afirma que os semáforos inteligentes da Capital não possuem problemas e não estão entre os motivos de congestionamentos.

Eles se auto-programam de acordo com o fluxo de veículos. Mas nada que façamos na cidade será eficiente se todos decidirem andar apenas de carro particular. Esse é um problema que os governos não souberam resolver, defende.