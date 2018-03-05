Os 20 gargalos que fecham o trânsito da Grande Vitória

Quem enfrenta o trânsito na Grande Vitória sabe que em alguns trechos é preciso muita paciência para chegar ao destino, especialmente no início da manhã e final da tarde. Isso porque juntos os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra acumulam 20 trechos que se transformam em funis nos horários de pico. O que se espera, agora, é a solução: afinal, o que está sendo feito para garantir avenidas livres de gargalos no futuro?
Em Vila Velha, o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, Oberacy Emmerich Junior, afirma que a limitação da capacidade viária da Terceira Ponte é o que ocasiona grande parte dos gargalos, como é o caso dos cruzamentos entre a Avenida Ceará e a Hugo Musso; a Avenida Antônio Ataíde e a Francelina Setúbal e em trechos da Avenida Luciano das Neves, onde a situação se complica mais devido à presença de shoppings e órgãos públicos.
Como a ponte é administrada pela Rodosol, há até radares que não são de competência do município e isso influencia na organização, diz ele, que afirma que a prefeitura tem se reunido com a Rodosol em busca de melhorias, enquanto a fiscalização da guarda e otimizações dos semáforos são feitas. No caso da Luciano das Neves, um projeto para criação de mais acessos é estudado junto ao governo estadual.
O problema também é recorrente em pontos que dão acesso aos bairros. Um dos mais críticos fica na Avenida Carlos Lindenberg, na entrada para os bairros Ibes e Aribiri. Lá será feita uma otimização dos tempos dos semáforos.
VITÓRIA
Já na Capital, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann, diz que os congestionamentos também provocados pela Terceira Ponte se estendem desde a Avenida Dukla de Aguiar até a Reta da Penha, a Avenida Maruípe e a Saturnino de Brito. Na Reta da Penha, a situação piora devido às obras na Avenida Leitão da Silva. Ela seria uma alternativa para os motoristas, mas não tem sido usada, diz.
Outros problemas da cidade são as saídas da Vila Rubim e a Segunda Ponte. O secretário diz que a administração municipal vem investindo nas linhas verdes para os ônibus e incentivando o uso do transporte coletivo.
Entre a orla da Capital e a divisa com a Serra, a Avenida Norte-Sul também gera transtornos. Apesar disso, a solução do problema está longe de acontecer. Segundo Hoffmann, a única forma de melhorar seria a criação de uma nova via. O novo Plano Diretor Urbano prevê essa melhoria, mas ele ainda está sob análise da Câmara.
Na Serra, os três trechos mais congestionados estão na mesma região: no cruzamento da Norte-Sul com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes; na altura do Terminal Carapina e na altura de Bairro de Fátima. A curto prazo, a secretária de Desenvolvimento Urbano, Mirian Soprani, diz que será possível melhorar a sinalização de toda a Norte-Sul a partir de um convênio com o Detran.
Já a médio e longo prazo, o plano diretor da cidade prevê novas obras: em Bairro de Fátima, uma passagem de nível (mergulhão) será construída. A prefeitura também possui um projeto de melhorias na intersecção da BR 101 na altura da UPA de Carapina, que já foi apresentado à Eco101. Também é previsto um sistema binário entre a Norte Sul e a Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro, no qual a rodovia passaria a operar em sentido único para Laranjeiras e a Lourival Nunes seria a via de retorno, explica.
CARIACICA
Em Cariacica, a construção da rodovia estadual Leste-Oeste e da Avenida Alice Coutinho são a promessa de reduzir o fluxo viário na BR 262 (de Alto Lage a Jardim América), na Avenida América, em Jardim América e na Avenida Mariano Firme, que passa por Bela Vista e Castelo Branco. Segundo o secretário de Defesa Social, Alexandre Ribeiro, a construção de um muro paralelo ao Terminal de Campo Grande fará com que a Avenida Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, torne-se via de mão única, melhorando a passagem.
MUDANÇA PARA REDUZIR FLUXO NA 3ª PONTE
A transferência total ou parcial do pedágio da Terceira Ponte poderia ser o caminho mais curto para a redução do histórico congestionamento nos acessos à principal travessia entre as cidades. A tese é defendida dos dois lados: tanto pelo o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Junior, quanto pelo secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann.
Segundo o coronel Oberacy, a sugestão já foi feita à Rodosol, concessionária que administra a ponte. Se quem viesse de Vitória pudesse pagar o pedágio em Vila Velha, a quantidade de veículos que entram seria liberada aos poucos e teríamos um volume mais diluído. Da mesma forma, se o pedágio fosse transferido todo para cá, concentrado em só um sentido, quem saísse de Vila Velha passaria direto sem pagar e quem voltasse para cá ficaria retido em cima da ponte apenas, explica.
Com o aglomerado restrito aos cerca de 2 km da ponte, Tyago Hoffmann acrescenta que os demais pontos, como a praça do Cauê e a Avenida Saturnino de Brito ficariam livres. Seria uma melhoria significativa, pois hoje até quem não precisa passar pela ponte sofre com o trânsito que ela gera.
No entanto, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos (Arsp) informa que enquanto o contrato de concessão firmado entre o Estado e a Rodosol continuar na Justiça e, portanto, sob litígio, a realização de investimentos que não foram previstos originalmente pelo acordo não pode acontecer. Está sendo avaliada uma possível dívida de R$ 600 milhões da Rodosol com o governo, que foi apontada por uma auditoria do Tribunal de Contas.
Secretário: semáforos não são motivo de congestionamentos
Contrariando a reclamação de muitos motoristas, Tyago Hoffmann afirma que os semáforos inteligentes da Capital não possuem problemas e não estão entre os motivos de congestionamentos.
Eles se auto-programam de acordo com o fluxo de veículos. Mas nada que façamos na cidade será eficiente se todos decidirem andar apenas de carro particular. Esse é um problema que os governos não souberam resolver, defende.
Por isso, o objetivo da prefeitura é incentivar o uso de ônibus (haverá unificação dos sistemas municipal e Transcol), vans, táxis e bicicletas. Quanto mais a classe média perceber que o transporte público é mais rápido, mais elas optarão pelos ônibus seletivos, ressalta