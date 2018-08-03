Oportunidades para moradores de rua na Câmara de Vitória

Após fazer cursos, Marcos espera encontrar um emprego formal em breve Crédito: Carlos Alberto Silva

Os moradores de rua ganharão oportunidade de trabalho na Câmara de Vitória. Uma projeto de lei aprovado por unanimidade na última quarta-feira criou um incentivo para que empresas que prestam serviço ao Legislativo municipal contratem pessoas em situação de rua para serviços dentro da instituição.

Essa resolução sinaliza que todos precisamos unir forças para resolver o desafio da população de rua. Não é só o governo, empresas, igreja, associações de moradores, todo precisamos nos unir, explicou o autor do projeto o presidente da Câmara de Vitória, vereador Vinícius Simões.

As empresas que prestam serviços como limpeza, segurança, informática, por exemplo, enviarão suas demandas à Secretaria Municipal de Assistência Social que vai, dentro do quadro das pessoas atendidas pelos programas de capacitação, selecionar aqueles que têm o perfil para a vaga.

OPORTUNIDADE

A secretária de Assistência Social, Iohana Kroehling, acredita que há pessoas capacitadas morando nas ruas e que precisam de uma oportunidade. A gente atende pessoas que tinham uma profissão antes de irem para a rua. A gente trabalha nelas hoje a questão da autoestima e também atualização através de cursos de capacitação, esclarece.

Para ela, a iniciativa da Câmara pode servir de incentivo para outros setores da sociedade. O mercado de trabalho está ruim para todos, mas é ainda pior para o morador de rua, pondera.

Esse é o caso de Marcos Luiz de Castro, que já trabalhou como diagramador e com comunicação visual. Hoje, ele mora em um abrigo da prefeitura e frequenta cursos na Escola da Vida. Desempregado, ele sofreu um acidente há cerca de um ano e acabou sem ter onde morar. Aqui dentro eu tive a felicidade de fazer muita coisa, enquanto me recuperava do acidente. Fiz curso de informática e de gestão, conta.

Conhecido como Formiga, Marcos já viveu dentro de uma Kombi na Praia de Camburi, em Vitória, de onde foi levado pela equipe de Assistência Social para o abrigo. Hoje ele até dá oficinas de comunicação visual dentro do projeto da prefeitura.

Apesar de ter dois filhos morando na Grande Vitória, ele afirma que prefere viver por conta própria. Para conseguir pagar um aluguel novamente, Marcos espera encontrar um emprego formal em breve. Com emprego você dá dignidade para as pessoas, diz.