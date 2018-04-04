Operadora Vivo deixa milhares de clientes sem sinal no ES

Clientes da operadora de telefonia Vivo enfrentaram problemas para fazer ligações na noite desta terça-feira (3) no Espírito Santo. Internautas criticaram a falha no serviço também nas redes sociais.

O empresário Aloísio Rocha afirma não ter sido a primeira vez. "Uso o celular como instrumento de trabalho. Esses 'caladões' me prejudicam muito. Essa não é a primeira vez que isso acontece".