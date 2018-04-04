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Operadora Vivo deixa milhares de clientes sem sinal no ES

Problemas afetam clientes capixabas na tarde desta terça-feira (3). Empresa informou que equipamentos tiveram falhas, mas que serviço foi normalizado

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 00:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 00:32
Clientes da operadora de telefonia Vivo enfrentaram problemas para fazer ligações na noite desta terça-feira (3) no Espírito Santo. Internautas criticaram a falha no serviço também nas redes sociais.
O empresário Aloísio Rocha afirma não ter sido a primeira vez. "Uso o celular como instrumento de trabalho. Esses 'caladões' me prejudicam muito. Essa não é a primeira vez que isso acontece".
> Vivo é investigada por uso indevido de dados de milhões de usuários
A Vivo informa que alguns clientes do Espírito Santo podem ter encontrado dificuldades para completar ligações devido a uma falha em equipamentos de rede da empresa, que apresentaram indisponibilidade momentânea. O serviço se encontra normalizado.

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