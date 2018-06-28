Operações em morros e locais de difícil acesso contarão com drones no ES

As operações policiais em morros e locais de difícil acesso no Espírito Santo terão a ajuda de drones. Uma portaria foi publicada nesta quinta-feira (28) regulamentando as atividades do equipamento pela Polícia Militar. A PM têm três drones e pretende comprar mais nove equipamentos até o final do ano.

Os drones são do modelo Phantom 4 Pro e pesam dois quilos aproximadamente. Além de poder visualizar pelo controle remoto as imagens, o policial pode transmiti-las para algum lugar ou gravar em um cartão de memória em resolução 4K. Onze policiais militares foram treinados para pilotarem os equipamentos.

Segundo o subcomandante do Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPOE), Marcos Alexandre Novaretti Roberto, os drones - chamados tecnicamente de RPAS - podem ser úteis em várias situações e, como são mais discretos, são bem eficazes em situações de reconhecimento de áreas para operações, até mesmo para antecipar o voo de um helicóptero.

Your browser does not support the audio element. Operações em morros e locais de difícil acesso contarão com drones

Eles podem ajudar a reconhecer edificações, acompanhar ocorrências online, acompanhar veículos e pessoas, monitorar edificações, acompanhar acampamentos de pessoas que estão invadindo propriedade, diminuindo o contato pessoal e evitando a progressão do uso da força, exemplificou.

Novaretti salienta que os drones não substituem os helicópteros da PM, mas complementam o trabalho. Ele lembra que, no caso das aeronaves maiores, há a possibilidade de transportar a tripulação armada e o campo de visão é maior do que do drone - que tem apenas uma câmera.

Para o coronel os drones são úteis para várias situações e não apenas operações policiais em morros. Até em praias. Em qualquer situação que o policial precise ampliar o campo de visão. Ele tem uma visão privilegiada, complementa.

MORRO DA PIEDADE

Certamente nós iremos empregar para ajudar monitorar locais mais sensíveis, mais distantes, onde o policial não pode chegar, por trás de muros, em cimas de telhados, na área de mata da Piedade. O uso naquela região é altamente viável, declarou.