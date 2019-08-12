Operação prende duas pessoas por suspeitas de fraude no Detran

Nova fase da Operação Replicante, que apura fraudes no Detran, foi deflagrada nesta segunda (12). Crédito: Divulgação/MPES

A Operação Replicante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) cumpriu mais dois mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, nesta segunda-feira (12), em Marataízes e Itapemirim. A apuração aponta para fraudes em registros de veículos junto ao Detran.

Segundo o MPES, foram presos um servidor do Detran e uma pessoa que seria a intermediária do esquema. As ações são realizadas por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com o Núcleo de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES).

operação foi deflagrada no dia 01 de agosto, com a prisão de 10 pessoas e os mandados, cumpridos nesta segunda-feira (12), foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha, em continuidade às investigações. O MPES informou que as investigações seguem sob sigilo. e que está analisando o material apreendido e ouvindo os detidos. A primeira fase dae os mandados, cumpridos nesta segunda-feira (12), foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha, em continuidade às investigações. O MPES informou que as investigações seguem sob sigilo. e que está analisando o material apreendido e ouvindo os detidos.

Estão sob investigação 895 registros de veículos, uma fraude estimada em mais de R$ 100 milhões. O objetivo da apuração é apurar a existência de uma organização criminosa destinada à prática de fraudes em registros de veículos no Estado do Espírito Santo com dados e documentos falsos no sistema do Detran-ES.